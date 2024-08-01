彰化家扶頒發獎助學金 邀請各界愛心捐款助家扶兒圓夢點亮未來路

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為協助弱勢家扶兒順利就學，每年寒、暑假過後開學前夕，彰化家扶發起的「投資家扶兒獎助學金」活動，近年來，因受經濟環境影響，許多家庭生計陷入困境，孩子們的求學之路面臨嚴峻挑戰，彰化家扶今天（1日）特別舉辦「投資彰化家扶囝仔獎助學金記者會」，期盼透過社會大眾的愛心，為這些孩子們籌措足夠的獎助學金，讓他們能安心就學，追逐夢想，彰化副縣長林田富、立委謝衣鳳、黃秀芳、家扶基金會董事蕭文龍與多個公益社團及彰化家扶後援團體皆到場熱心參與投資彰化家扶囝仔獎助學金。

根據家扶基金會服務兒少長期追蹤調查（2023）顯示，在高教普遍的社會風氣下，仍有3成左右的兒少和家長僅抱持著讀到國高中、五專的教育期待，此對兒少的課業認真程度、成績表現等學習投入與成就，乃至於兒少自我效能、生活滿意等各面向的影響，皆值得留意與關心。

家扶基金會長期致力於關懷弱勢家庭，提供孩子們溫暖庇護與多元成長機會，然而，許多孩子因家庭經濟狀況不佳，面臨就學困境，亟需社會各界的支持與幫助。為協助這些孩子能無後顧之憂的繼續學業，期盼透過社會大眾的愛心，讓這些孩子能獲得更多的學習資源，勇敢實現他們的夢想。

今年度，彰化家扶兒第一波考取國立碩士班有4位，國立大學18位與明星高中4位，期待第二波放榜，預計將會有更多家扶兒考取明星高中及國立大專院校。

其中，家住鹿港的楊婕琦，以「自助人助天助」自勉，自己努力做好準備，因為機會是給準備好的人，在校期間樂於參與學校社團，今年順利考取台灣大學經濟學系研究所，期盼能從經濟中關注社會議題、回饋社會。

家住永靖鄉的小億，母親因病逝世，由父親獨力照顧小億及姊姊，母親病逝前期許他與姊姊高中都能考上彰化的第一志願，如今繼姊姊三年前考上彰化女中後，今年他也順利考上彰化高中，圓了與母親的承諾，未來他將帶著母親遺願努力以赴。今天家人們都到場見證他們的成長與努力過程，並送上滿滿的祝福與鼓勵，更感謝因有助學人的給力、助學金的幫助，讓他們知道未來仍會有許多善心人士的陪伴，也向這些善心人士說聲「謝謝您的投資」，未來他們將再努力向前，不負期待。

彰化家扶扶幼主委辜福榮表示，教育是改變命運的最佳途徑，希望能幫助這些孩子們克服經濟困境，專心於學業，每一筆捐款都是一份希望，讓孩子們看見更美好的未來，也誠摯呼籲邀請社會各界一同參與這項有意義的活動，給弱勢孩子一個溫暖的擁抱，您的愛心將成為孩子們成長道路上最堅強的支持，讓他們能夠勇敢追逐夢想。

彰化家扶主任王震光並表示，目前彰化家扶扶助孩子近3,000名，其中受扶助家庭約7成以上是單親，且家長普遍學歷不高，在經歷疫情與經濟持續不景氣下，家長工作更是有限，致使家庭經濟陷入困頓，且弱勢家庭孩子更因經濟關係未能與同儕一起參與補習，先天條件就較為差，但家扶兒仍能在逆境中力爭上游考取明星高中、國立大學，也因為教育是改變命運的重要關鍵，希望透過獎助學金，讓家扶兒們能有更好的發展機會，在開學前助學金的頒發，協助解決許多受助弱勢家庭的擔憂，為協助弱勢家扶兒順利就學，盼望透過社會大眾的愛心，為這些孩子籌措足夠的獎助學金，讓他們在求學路上更加順遂，勇敢大步邁向屬於自己的夢想。

彰化家扶捐款專線：（04）7569336，郵局劃撥帳號：00271389。