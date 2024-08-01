臺灣文獻館特展陷偽作疑雲！藝術界痛批：別讓國立館舍淪洗白管道

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日前國史館臺灣文獻館「倜儻筆墨．大師與大師的內心世界」特展，遭質疑展品真偽；藝科智庫等多個藝術團體昨天召開記者會，痛批政府漠視，應建立爭議藝術品預警及通報系統，正視其為重大經濟犯罪，避免國立館舍和公辦場館淪為偽作市場的洗白管道，讓臺灣因此變成山寨藝術品流通的天堂。

獨立策展人胡永芬指出，以他們過去對於常玉的研究、出版、展覽等及過去二、三十年經驗與相關常玉研究文獻，歸納出常玉傳世油畫花卉有 133 件、油畫裸女56 件、傳世的油畫作品二百餘件不到三百件,就這些資料比對文獻館展內容可以明確的了解，這次展覽二十件署名「常玉」的作品，國史館展覽竟然一次出現數十件贗品，如果是真品市值都在數億臺幣以上，而且幾乎全都依樣畫葫蘆假裝是真品的雙胞胎，實在是大膽粗糙且荒謬。

他說，且國立館舍、官方館舍、宗教團體，竟然被利用成為偽作市場公然洗白的管道，也有合謀國際詐欺行為之嫌。

視盟理事長何孟娟認為此事造成的負面效應令人憂慮，特別是臺灣進入美術館時代，場地出租應有相對應的機制，以及嚴謹專業的展覽規劃和審鑑制度，成立顧問諮詢會議，否則，對視覺藝術工作者和國家形象均有重大傷害。

畫廊協會理事長陳菁螢提出三大亟需，包括建置《材料物質比對資料庫》與《人才資料庫》、建構鑑定與鑑價專業人員之職能標準、文化部應定期舉行工作會議，政府對民間從事藝術品鑑定鑑價事務，應負有監管之責。

從事畫廊業35年的耿畫廊負責人耿桂英表示，臺灣的法律漏洞助長偽作橫行，也讓檢舉違法情事變得「無法可循」，這將使得臺灣變成山寨版藝術品的天堂，讓發展已步上軌道的臺灣藝術產業倒退成第三世界。

國史館與文化部今日未派員出席記者會，提出文字說明表示，針對特展可能涉及偽作展出爭議，本館深表遺憾，對社會大眾及藝文界亦感抱歉。本館除責成臺灣文獻館發佈澄清聲明外，亦請該館檢討相關作業疏失，目前相關行政調查程序尚在進行中，在檢討報告未完成前，未便對外發表評論。