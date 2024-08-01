把日曆紙、計算紙當畫布 台東「金峰才子」侯儀雄首辦個展

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出身台東縣金峰鄉的素人畫家侯儀雄，琴棋書畫樣樣通，人稱「金峰才子」，性格豪放，擅於將部落生活、傳統故事隨筆成畫，就近抓取到手的日曆紙、計算紙統統成了畫布，畫風樸實、筆觸真摯。今（1）日於台東航空站舉辦首場個展，展出十餘幅數位典藏作及數十本真跡。

排灣族素人畫家侯儀雄個人畫展開幕式，今日下午於台東航空站二樓舉行，玻璃牆上懸掛一幅幅數位典藏作品，一旁則展示紙本真跡，吸引搭機旅客駐足欣賞，可惜的是侯儀雄本人因病缺席，由其表哥黃俊明代表出席。

侯儀雄排灣族名為巴咢里拉司，從小對於音樂、繪畫等藝術探索若渴，鋼琴、吉他、書法、繪畫樣樣精通，就連外語也難不倒他，高中輟學後擔任喜慶宴會的琴師，利用閒暇之餘隨筆作畫。

黃俊明提到，舉凡日曆紙、計算紙、作業簿等紙張，隨手拈來就成了侯儀雄的畫布，原子筆、彩色筆、蠟筆就是他的畫筆，至今創作達500餘件，均掃描成數位檔典藏。

2002年侯儀雄母親逝世，他因而決心返回故鄉，並將繪畫從興趣轉為職業；隔年受邀創作《遷徙圖》，成為金峰鄉賓茂村的入口意象，也將部落的文化歷史永久保存於牆上。

侯儀雄的創作靈感大多來自排灣族日常生活經驗，以及部落耆老講述的傳統故事，此次展出的作品《獵影》就是他最喜歡的作品之一。

同樣來自金峰鄉的策展人高世忠表示，侯儀雄人稱「金峰才子」，他則以畫匠自稱，畫作中可見諸多生活寫實，隨興豪放，情感真摯，希望透過展覽傳遞他對繪畫的熱情。