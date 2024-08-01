中國電動車攻城略地 迅速改變日本車在泰國主導地位

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【中時新聞網 盧伯華】日本汽車從二次大戰後沒多久就「從零開始」為泰國建立起汽車工業，到20世紀70年代末，日系品牌佔據了泰國汽車銷量的90%左右。日本汽車不只在泰國建立起完整供應鏈，也完全獲得泰國消費者的認可。美、韓的汽車業者曾試圖打入泰國市場，卻一直沒有成功，現在情況大幅改觀，中國電動車已經在泰國為日本汽車敲響了警鐘。

《紐約時報》指出，日系汽車泰國的堡壘終於被中國電動車打破，過去2年比亞迪、長城和上汽等中國品牌大量湧入，這些價格實惠的電動汽車嚴重威脅日系車在泰國的獨佔地位。去年12月，泰國總理賽塔·塔維辛（Srettha Thavisin）訪問日本，向日本企業傳達了一個信息：迅速行動，投資電動汽車，否則就會輸給中國。

報導說，電動車在泰國市場大受歡迎，但日本車商不願接受它，結果在泰國的獨霸地位被侵蝕。馬自達、三菱、日產、鈴木和五十鈴受到的打擊尤為沉重，部分原因是它們的插電式混合動力或全電動車型有限。根據汽車信息提供商MarkLines的數據，去年，這些公司在泰國的新車銷量總共下降了25%，整體銷售額則下降了9%。

結果顯而易見：本田在本月宣布泰國2家工廠中有一家將於明年停產。鈴木在6月份表示，將關閉在泰國唯一汽車製造廠。

報導指出，日本汽車製造商約佔泰國汽車75%的市場，他們正在設法防止情況惡化，。塔維辛訪日期間，豐田、本田、五十鈴和三菱表示，它們將在5年內投資43億美元，把日系汽車廠改造成生產電動汽車，去年底本田已開始在泰國生產電動車。

日產於1962年在曼谷建立了泰國第一家日本汽車組裝廠，豐田緊隨其後，從一開始，日本公司就將泰國視為東南亞的區域出口中心，他們花了幾十年的時間投資壯大在泰國的供應鏈和銷售網路，其中皮卡銷售是主力。上世紀80年代和90年代東南亞經濟蓬勃發展，日本車商獲利極豐。當時美國和德國車廠主要投注於東歐市場。

東南亞是三菱和其他規模較小的日本汽車製造商的最大市場，近年來日系汽車在東南亞業績大幅下滑，這些小型車廠將希望寄託於混合動力和電動車。今年初，三菱在泰國推出了Xpander多用途車型的混合動力版，訂單超出了預期，不過，中國電動車仍是強大的競爭對手。

中國的廣汽埃安是國企廣汽集團旗下的電動汽車子公司，該公司正試圖打入日系車的另一個地盤：計程車，在泰國道路上行駛的計程車中，豐田佔了絕大多數。廣汽埃安則與泰國合作夥伴錦匯開發一款專門針對網約車和計程車市場的全電動轎車。此舉導致豐田計程車型降價3000美元，錦匯董事長黃勇捷說，這個舉動很值得注意，因為「豐田從不降價」。