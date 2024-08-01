三宅一生草悟道店變身畫廊 展出多幅Ronan Bouroullec作品

今年秋冬大秀時，三宅一生（Homme Plisse ISSEY MIYAKE）找來法國知名設計兄弟檔的Ronan Bouroullec，雙方共同打造一場「創意的荒野」（On the Wilds of Creativity）。Ronan的名字或許不少民眾不熟悉，但他的作品一定見過。許多家具品牌就深深著迷Ronan畫作中充滿協調美感的線條，他更與如Vitra、Hay、Cassina、Ligne Roset、Magis、Mutina、Established＆Sons等燈具、家具品牌進行聯名合作，可以說他的畫作某種程度上影響了近代美學觀點，也正是這種美學活力，讓三宅一生找上他進行合作。

早期A-POC巴黎店舖就由他與兄弟共同操刀設計，此次更是擴大合作範圍，從日本京都Kura三宅一生店舖、大阪Semba Creation Space展覽空間、東京Ginza Cube都被特意打造成展覽Ronan作品的藝廊，而台灣則選址台中草悟道ISSEY MIYAKE門市，將店面變身為Ronan Bouroullec個人的繪畫沙龍藝廊，除了驚人的作品外，還展示出Ronan 工作現場與服裝幕後製作的工程影片，現場也將展示Ronan與三宅一生團隊共同打造的服裝，其中特別之處在於Ronan的畫作很難僅靠翻印就能表現出線條立體感，因為那是透過線條堆疊出來的空間感，因此設計團隊將圖樣部份系列以獨立色版絲網印刷印製，部份系列則以刺繡的方式，模仿鋼筆獨特的筆觸，以達到最高程度的還原。此藝術家系列也預計於8月3日開始販售，而展覽日期則於即日起展出至8月28日止。