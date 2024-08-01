LG推試用方案 顯示器、Soundbar 30天免費鑑賞

LG於官方線上商城推出期間限定的「精彩體育賽事沉浸體驗30天試用方案」，即日起至8月11日，凡購買任一智慧顯示器或Soundbar，並於8月31日前完成出貨與安裝，便可享30天鑑賞期體驗運動賽事，不滿意全額退費。 值得一提的是，在多款顯示器中，LG OLED evo G4 零間隙藝廊系列、OLED evo C4 極緻系列及OLED evo M3真無線系列以AI技術獲，在被譽為「影音界奧斯卡」的日本VGP視聽大賞中，獲得2024 VGP審查員特別賞。LG OLED evo G4與C4系列另外再獲金賞。 LG OLED evo G4 零間隙藝廊系列搭載最新的 α11 AI 4K 影音處理晶片，無論是解析度和去除雜訊的準確性都有所提升，因此獲得60吋至80吋OLED的VGP影音產品金賞；「C4系列」搭載了第七代的「α9 AI 4K影音處理晶片」，不僅能提供超高解析度和優異的色彩表現，還能消除在遊戲時顯示器常見的動態模糊問題。LG OLED evo C4極緻系列獲得45吋以下的VGP影音產品金賞。而LG OLED evo M4 真無線系列則在美國消費電子展 (CES) 中獲得最佳創新獎。 除了30天鑑賞期，LG也祭出加購優惠，活動期間凡於LG官方線上商城購買智慧顯示器則可用9折優惠價格加購Soundbar，購買StanbyME閨蜜機再加購小宇宙全景聲藍牙音響，音響可享8折優惠。