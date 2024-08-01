崁頂鄉民不滿納骨塔回饋金 鄉長、鄉代雙雙遭提罷免

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

屏東縣崁頂鄉生命紀念館回饋金爭議燒不完，繼有鄉民對崁頂鄉長廖國富發動罷免後，又有人1日至屏東選委會遞交提議人名冊要罷免鄉代王國鑑，而罷免理由是「王無視法律執意要人民團體發放回饋金，不僅提供鄉民錯誤訊息還煽動民意」，對此，王無奈道：「為民監督卻被罷免，沒有正義！」

上月19日，崁頂鄉吳姓鄉民至屏東縣選委會遞交提議人名冊，對鄉長廖國富發起罷免，他指控，廖國富漠視之前通過的崁頂鄉納骨堂使用管理自治條例，不履行承諾將生命紀念館櫃位的10％金額回饋給附近居民，且還把責任推給縣政府，這種沒擔當的鄉長就要下台。

當時廖國富駁斥不發回饋金的指控，他說，前朝通過的自治條例是將錢交由可以拿到回饋金的居民所成立的「崁頂鄉後壁陽光人文關懷協會」執行，經函文縣府請示後，發現這作業模式有侵占等違法疑慮，所以才會制訂新的執行辦法，而不是不發。

事隔不到半個月，鄭姓鄉民也至屏東縣選委會遞交提議人名冊，罷免理由也與生命紀念館回饋金有關，但他要罷免的是鄉代王國鑒。

鄭姓鄉民所提出的3點罷免理由中，有1點是「選前承諾有公平才有正義，當選後卻仍然持續推動納骨塔回饋金指定人民團體進行發放，無視法律與行政流程的正當性與該人民團體的代表性，持續提供鄉民錯誤資訊與煽動民意」。

對此，王國鑒無奈表示：「為民監督卻被罷免，沒有正義！」他說，他是因為鄉長遲遲未發回饋金才會提案監督，沒想到對方竟然稱回饋金在發放的程序上有疑慮，他不明白那為什麼鄉長在之前的2次定期大會、5次臨時會都不講，大家等了1年多都不講，到他監督了才說？這樣是對的嗎？

他強調，他為民監督、顧鄉政，他沒有做錯，所以他不怕，但從罷免的時間與理由來看，不免懷疑與鄉長有關。對此，廖國富澄清，他不清楚有鄉民要罷免代表，王國鑒的罷免案與他無關，至於回饋金的發放，代表會已經通過新的發放辦法，去年9月至今年12月的回饋金最快今年發放。

屏東選委會表示，鄭姓民眾提交的提議人名冊有45人，依崁頂鄉代第一選區的選舉人數來看，罷免的第一階段需有42名提議人，待名冊審核通過，才能進入第二階段的徵求連署，該階段需有412人，通過後才能進到最終投票階段。

至於崁頂鄉長罷免案的審查進度，屏東選委會指出，第一階段提議人名冊已審查完畢，123名提議人有8人不符資格，扣除後剩下的115人未達116人的門檻，將通知領銜人在10天內補件，且只限1次，若未達成該案將作罷。