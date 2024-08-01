台新新一波高層異動 李鎮宇任投顧副董、張俊明接銀行法金執行長

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台新金控今年進行史上最大規模高層換人潮，繼銀行、人壽與創投之後，子公司台新投顧新一波人事異動出爐，除先前已宣布前信保基金總經理洪素珍接任董事長，1日公告由台新金首席經濟學家、永續長李鎮宇擔任副董；另，台新銀法金事業總處執行長則由台新銀資深副總張俊明接任。

台新金及旗下子公司今年啟動高層換血，被稱為台新史上最大規模高層異動，台新金董事長吳東亮日前表示，這次人事布局是「新的世代交替」。

台新金公告指出，李鎮宇為台新金首席經濟學家，同時是台新金永續長及台新投顧董事，1日董事會通過其擔任副董職務。李鎮宇過去曾任台新投顧總經理一職。

李鎮宇為美國威斯康辛大學麥迪森分校經濟學博士，過去除任職台新投顧總座，也曾在台大經濟研究所專班兼任教授，同時是台新金首席經濟學家，熟捻全球總經情勢。

除宣布投顧新增副董職務，台新銀上月宣布由法金事業總處執行長林淑真接任台新銀總經理，執行長遺缺由資深副總張俊明接任。此波台新銀高層異動，還包括前總經理尚瑞強升任銀行副董，個金執行長則由包國儀接任。

台新人壽方面，先前因董事長蔡康辭職，由台新金總經理林維俊兼任人壽董座，蔡康專任人壽總經理。另一方面，台新金投資長簡展穎已遞出辭呈，台新金也代子公司台新人壽公告，原任職台新人壽董事的簡展穎辭職，新任人選尚待董事會選任。

簡展穎近期傳出將轉戰公股，可能出任公股金控旗下投信、創投等子公司董事長，另也傳出可能出任公股銀總經理。由於新政府上任，市場預期近期公股人事將有通盤調整。