去年國旅2億旅次創新高 1日遊破7成 出國每趟花6萬元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

交通部觀光署調查顯示，2023年國人待在國內旅遊超過2億旅次，創歷年新高，民眾喜好自然賞景、品嚐美食，受網路社群媒體口碑影響及旅遊以行動支付的比率逐年上升。另根據統計，去年國人出國達1180萬旅次，每人每次平均消費支出為新台幣6萬481元。

觀光署指出，2023年12歲以上國人國內旅遊總次數為2億675萬旅次，較2022年1億6856萬旅次增加22.66％，並較2019年1億6928旅次增加22.13％。

國人以利用「周末或星期日」從事國內旅遊最多，但利用「平常日」出遊並住宿旅館的比率20.2％最高。國旅1日遊比率超過7成，平均旅遊天數1.45天，較疫前1.51天縮短0.06天，但平均每人國旅次數9.79次，高於2022年8.04次及2019年7.99次。

國內旅遊每人每次平均旅遊支出為2396元；而當中有過夜且有住宿支出者，每人每次平均旅遊支出為5779元，無過夜當日來回者平均每人每次平均旅遊支出為1229元。

觀光署推估，2023年12歲以上國人國內旅遊總支出為4954億元，較2022年成長26.90％，較2019年成長26.15％。

另外，去年國人出國總次數1180萬旅次，恢復至疫情前的7成。每人每次平均消費支出6萬481元，較2019年的4萬7802元成長27％，旅遊總支出為7134億元，較疫前恢復87％。