全台最大原民商品展銷據點開幕 桃園斥資10億打造KIRI園區

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8月1日為原住民族紀念日，桃園市府選在這天啟用斥資近10億打造的「KIRI國際原住民族文創園區」，這也是全台最大原民商品展銷據點，桃園市長張善政說，園區將展現原民獨特藝術、文化。原民會經發處長宋麗茹則期待，原民企業研發製作的產品，能在這被更多人被看見。

張善政說，KIRI國際原住民族文創園區是全台最大原民商品展銷的據點，市府緊盯工程，加速改善漏水等缺失，讓園區順利完工，該園區是國內原民聚集、展售等多功能的場館，也是原民發展多元文化及才能的園區，原住民族獨特的文化、藝術等都能在這推廣，也能在這展現原住民的舞蹈、音樂等。

宋麗茹說，桃園是國門之都，希望外國人到國內旅遊時，可以將園區規畫成旅遊的首站或最後一站，讓原民企業所研發製作的產品，能被更多人看見，同時讓更多人看見台灣原住民文化的魅力。

KIRI國際原住民族文創園區，斥資近10億建造，總樓地板面積共1萬7176平方公尺，是全國最大展銷原民商品的據點，園區的外觀設計展現原住民族重視天地萬物與自然界連結的特質，將自然元素納入建築空間，以高低起伏的山丘及地坪鋪面圖騰、縱橫交錯的空間規畫，呈現出山林狩獵、平原農耕、海洋漁獲的景觀概念，室內空間特別挑空中庭與天窗引入自然陽光曬進建築內，地面使用天然石板、竹紋鋁管，呈現石板屋的建築意象，凸顯原住民族文化的空間氛圍。