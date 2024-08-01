梁文傑批陸「私行拘禁」胡姓釣客 籲對岸趕快放人

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0214金門事件順利落幕後，金門胡姓釣客及澎湖漁船大進滿88號船員在陸遭扣問題何時解決？陸委會副主委梁文傑直言，胡姓釣客從「人道救援」變成被「私行拘禁」5個多月，這是完全不文明的做法，希望在0214事件解決之後，能夠有一個比較好的期待，但仍待陸方採取實際行動。

被問及政府有無就上述兩事件跟對岸有協商管道，梁文傑1日在陸委會例行記者會表示，兩件事性質完全不同，指大進滿88號是因為違反對方休漁期規定，所以陸方會用他們的法律跟程序處理；胡姓士官則是在海上獲人道救援，但卻變成了私行拘禁，至今5個多月。

「從救援變成拘禁，這是完全不文明的做法」，梁文傑說，他對此感覺毫無道理，希望陸方趕快放人，也希望在0214事件解決之後，能夠有一個比較好的期待，「但是，我們要看到（對岸）實際行動才會知道」。

此外，本報記者提問，澎湖海域昨日上午有大批大陸漁船越界作業，被海巡以水砲驅離過程中，一艘陸籍漁船不慎擦撞高雄漁船「勝榮財36號」，該船隻其後由趕到現場的大陸海警船帶回。0214金門事件甫落幕，此時正值大陸休漁期，如何防止類似事件再度發生？

對此，梁文傑回應，現在大陸處於休漁期，照理說陸籍船隻是不准出海作業的，但是為了「討生活」，很多大陸船隻會在休漁期之前就到海上作業。因為陸籍船隻沒有辦法在他們的海域作業捕魚，所以這段期間就會有比較多漁船跑到我方海域，「幾乎每年都是如此」。

「我們當然不希望看到這樣的狀況發生」，梁文傑指出，這些船隻實際上也違反陸方法律，雙方都有執法的需求。至於如何避免，他表示，只能希望大陸也能加強執法，而我方也會持續執法。