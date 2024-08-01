2023年來台旅客大調查 消費力最高國家、最常造訪景點曝光

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交通部觀光署公布2023年來台旅客消費及動向調查，疫後來台旅客受社群及口碑影響，決策時間縮短，選擇具彈性自由行為大宗，並深受台灣美食特色小吃所吸引，造訪北部經典行程包括夜市、台北101、西門町、九份，重體驗、省購物，日均消費減少，但在台停留時間變長。平均每人每日在台消費力的前3名市場，分別為韓國、日本與美國。

2023年來台旅客達649萬人次，旅客量恢復至2019年的55％，來台旅遊市場逐季穩步回升，以新南向18國占37％為最多，其次為香港澳門占18％、日本占14％。平均停留夜數7.39夜，相較疫情前增加1.19夜，全年來台旅客觀光支出達86.61億美元（約新台幣2698億元），消費力已恢復至疫情前的6成。

去年全體來台旅客平均每人每日消費額為180.67美元，較2019年的195.91美元減少7.78％，主要係購物費下滑16.59美元（減少32.06％）最多，娛樂費增加5.37美元（成長89.05％）最多，顯示旅客重視旅遊體驗，而減少購物的現象。

就市場面觀察，平均每人每日在台消費力的前3名市場，分別為韓國旅客212.14美元、日本197.62美元、美國197.33美元。購物時，日客偏好茶葉，韓客、歐美客偏好紀念品或手工藝品類，而新南向、陸、港澳旅客則偏好服飾或相關配件。

2023年與2019年的受訪旅客，遊覽景點前4名皆依序為「夜市、台北101、西門町、九份」，去年旅客超過5成為再訪客，「探親或訪友」及「業務」目的較2019年增加，在台交通以搭乘捷運最多，顯示疫後找回旅遊記憶點，以及交通便利性因素影響，開放邊境後旅客遊覽景點較集中於北部地區。

「美食或特色小吃」、「風光景色」為吸引觀光目的旅客最主要原因，且逐年增加其重要性，而在台期間參加活動前3名為購物、逛夜市、參觀古蹟，對台灣的美味菜餚、逛夜市及地方特產留下深刻印象；最喜歡景點為日月潭、平溪、九份。