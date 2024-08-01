新北就業博覽會落幕 收528份履歷222人錄取

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新北市勞工局、勞發署北分署及青發署於8月1日在三重綜合體育館攜手舉辦就業博覽會。此次活動吸引包括知名餐飲品牌鼎泰豐、晶華酒店及家樂福在內的50家廠商參加，並邀請「青年就業領航計畫」的參與者現場面試。據統計，現場共計679人次到場，投遞履歷528份，廠商擬錄用222人，初步媒合率達42％。

現場的履歷填寫區擠滿翻閱職缺表的民眾，積極尋找適合的工作機會。鼎泰豐和藏壽司等知名餐飲企業的攤位前出現排隊人潮。參與青年領航計畫的許同學表示，此次就業博覽會讓他大開眼界，他希望能先進入職場工作，累積經驗並存下學費，待完成計畫後再繼續升學。

為因應青年朋友的使用習慣，活動特別設置了履歷E化專區，提供線上履歷服務，以替代傳統紙本，提升面試媒合效率和環保效益。

勞工局長陳瑞嘉表示，隨著暑假商機到來，消費需求逐漸回升，科技業、零售業、旅宿餐飲業等行業陸續開出用人需求。此次活動中，旅宿餐飲業及零售量販業的職缺數佔比達85％，為最高。活動現場也提供專屬職缺，讓參加「青年就業領航計畫」的年輕人能與企業直接面試媒合，快速踏入職場找到心儀工作。

為鼓勵婦女重返職場，就服處結合勞動部推動「婦女再就業計畫」，符合條件者可獲最高3萬元獎勵金。此外，還有「專案缺工就業獎勵」，協助民眾投入缺工產業，符合計畫規定者每月可獲6千至1萬3千元不等的獎勵金。

就服處補充，錯過此次活動的民眾不必擔心，新北市各區的就業服務站台也能提供專人諮詢服務。繼此次活動後，就服處將於8月16日在五股勞工活動中心、8月20日在蘆洲區公所7樓禮堂、8月23日在新北市政府6樓禮堂舉辦徵才活動，歡迎有需求的求職朋友踴躍參與。