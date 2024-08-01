北市私幼狼師案後首露面 局長湯志民：坦言不夠完善

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台北市爆發私立幼兒園狼師性侵案引發社會熱議，台北市教育局長湯志民受訪時表示，因為2022年跟2023年是2個不同的案子，教育局分別對事情處理流程跟結果做內部檢討，並坦言應該要更有悲天憫人之心，且重視它，未來如果學校有涉及到性侵害、性剝削、性霸凌，還有性騷擾等，教育局都會把它列為管控重點。

湯志民表示，性侵害的案子在幼兒園來講算是重大案件，這類案件處理的過程也會不一樣，像2022年的作業模式跟2023年是完全不一樣，2023年是新法，教育局可以直接啟動進行所有調查跟裁罰，他也強調，對於性侵害、性剝削、性騷擾、性暴力等案，教育局態度零容忍。

另外針對代理教師涉創意私房案，湯志民說，教育局第一時間了解代理教師服務狀況跟情形後，立刻依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法，羈押及立刻停聘。且行文至北市各中小學、包含幼兒園和補習班，如果有涉及類似創意私房案的人，只要是在教育領域工作，不論是教職員、廚工等服務者，一律通知學校不晉用。

湯志民說，教育局若有掌握相關資訊，會協助學校查核，後續校方呈報聘用名單，教育局也會查核。目前涉案代理教師服務學校，7月31日家長代表成立緊急應變小組，第一時間保存涉案人員相關證據，配合檢調偵查，校內環境定期巡檢確認無異常狀況之外，8月1日委託外部專業單位加強針對公共空間進行複檢。