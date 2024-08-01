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北市私幼狼師案後首露面 局長湯志民：坦言不夠完善

  • 中時即時 劉瑋晴
台北市近日爆發私立幼兒園狼師性侵案及代理教師涉創意私房案引發社會熱議，台北市教育局長湯志民1日首度受訪。（劉瑋晴攝）
台北市近日爆發私立幼兒園狼師性侵案及代理教師涉創意私房案引發社會熱議，台北市教育局長湯志民1日首度受訪。（劉瑋晴攝）

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台北市爆發私立幼兒園狼師性侵案引發社會熱議，台北市教育局長湯志民受訪時表示，因為2022年跟2023年是2個不同的案子，教育局分別對事情處理流程跟結果做內部檢討，並坦言應該要更有悲天憫人之心，且重視它，未來如果學校有涉及到性侵害、性剝削、性霸凌，還有性騷擾等，教育局都會把它列為管控重點。

湯志民表示，性侵害的案子在幼兒園來講算是重大案件，這類案件處理的過程也會不一樣，像2022年的作業模式跟2023年是完全不一樣，2023年是新法，教育局可以直接啟動進行所有調查跟裁罰，他也強調，對於性侵害、性剝削、性騷擾、性暴力等案，教育局態度零容忍。

另外針對代理教師涉創意私房案，湯志民說，教育局第一時間了解代理教師服務狀況跟情形後，立刻依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法，羈押及立刻停聘。且行文至北市各中小學、包含幼兒園和補習班，如果有涉及類似創意私房案的人，只要是在教育領域工作，不論是教職員、廚工等服務者，一律通知學校不晉用。

湯志民說，教育局若有掌握相關資訊，會協助學校查核，後續校方呈報聘用名單，教育局也會查核。目前涉案代理教師服務學校，7月31日家長代表成立緊急應變小組，第一時間保存涉案人員相關證據，配合檢調偵查，校內環境定期巡檢確認無異常狀況之外，8月1日委託外部專業單位加強針對公共空間進行複檢。

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