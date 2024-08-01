台航上半年每股賺1.39元 看好下半年散裝運價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台航（2617）董事會今（1）日通過上半年財報，營收約21.53億元、年增9.55％，營業毛利約8.81億元、年增24.69％，稅後淨利約5.8億元，較去年同期增加約2.7億元，每股純益（EPS）為1.39元。

台航表示，上半年主要成長動能，包括中油觀塘工業港案之拖船全數投入營運、澎湖輪新船效益、5月新增1艘散裝輪及散裝運價較去年同期增加。

展望後市，雖然7、8月散裝市況轉淡，預計9月起北美穀物出口及西非鋁礬土出口看旺，加上紅海危機今年恐無法解決，船舶仍需繞道好望角抵消運力下，預估下半年運價應會較去年同期為佳。

上半年整體散裝市場，受巴拿馬運河壅塞及紅海事件等影響，運價得以獲得支撐；再者，大陸身為全球乾散貨最大進口國，上半年鋼鐵業雖然受房地產影響產量僅較去年同期些微下滑1％，但鋼材出口卻較去年同期增長20％，致大陸對鐵礦砂進口需求強勁，加上長水路的西非鋁礬土、海運煤炭及南美穀物進口增加等因素支撐，散裝上半年整體運價表現亦較去年同期為佳。

去年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，加上歐盟自今、明年開始課徵碳稅（EU ETS及FuelEU Maritime）後，往後將逐年提高稅率，屆時將促使更多船舶以經濟航速運行，船舶周轉率將減少並有助運價提升。

台航7月有1艘4萬噸散裝船交船，8、9月將另有4萬噸及6萬噸各1艘散裝新船加入營運，散裝本業營收及獲利應能持續成長。另外，近期二手散裝船船價創10年來新高，台航董事會已通過於第三季處分2艘六萬載重噸老舊及高價船舶。

台航考量國際間對溫室氣體（GHG）排放管制日趨嚴格，為強化現有船隊競爭力，加速汰舊換新，今年初已再訂2艘4萬載重噸散裝新船，預計後年投入營運。