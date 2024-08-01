台燿獲利動能強大 外資升目標價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股1日展開大反彈，跌深科技股順勢彈升，里昂、高盛、匯豐證券攜手看多台燿（6274），推測合理股價上看295元。高盛證券指出，台燿股價關鍵提升動能繫於營收與獲利能力持續上揚，其淨利上半年年增近200％，預期未來數季至數年時間，都將持續展現強大的獲利爆發力。

外資法人估算，台燿正式步出2023年獲利低谷，每股稅受純益（EPS）從去年的3.06元，數倍翻揚至今年的11.24元，未來二年則持續墊高到16.38元與20.18元。

台燿受惠AI伺服器配合CoWoS產能提升，以及雲端服務供應商（CSP）自研ASIC出貨提升，帶動今年上半年營運成長。法人指出，展望下半年，除既有產品需求暢旺外，M8等級的800G交換器出貨本季亦逐步升溫，加上已認證通過的LEO也將配合客戶改版換代後放量。

台燿積極搶占乙太網路高階交換器，其中採用規格達Extreme Low Loss的800G交換器已獲美系品牌領導廠商認證通過，上半年僅小量出貨，本季起將陸續放量，法人預期，公司在800G交換器市場分額將較400G明確提升，有利拉高未來評價。

法人指出，台燿第三季業績有機會再創新高，尤其現階段公司產能利用率已近滿載，後續在產品組合優化推動下，毛利率表現樂觀看待。