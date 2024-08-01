CMF Phone 1個性機在台上市 萬元有找

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科技品牌Nothing宣布其子品牌CMF首款智慧型手機「CMF Phone 1」與第2代真無線藍牙耳機「CMF Buds Pro 2」在台上市，CMF Phone 1配備6.67 吋 Super AMOLED 螢幕、120Hz畫面更新率，載聯發科技天璣 7300 5G處理器，內建Sony 5000萬畫素主鏡頭、1600萬畫素自拍鏡頭與5000 mAh大容量電池。主打創新的模組化設計，其可拆卸的背殼與可自行加裝的配件組合，讓消費者可自行DIY專屬於自己的獨特設計，價格萬元有找。

可以將手機個性化是CMF Phone 1的最大特色，模組化設計可讓消費者透過可拆卸的外殼與其他模組化配件，自行DIY專屬於自己的手機。除背蓋的外殼可隨心情或搭配選擇顏色外，背蓋上獨特的螺絲孔可用附贈的專屬螺絲起子，加裝手機支架、掛繩與卡片夾等，搭出多種可能性。

CMF Phone 1目前有黑、青綠兩色，彩藍色和亮橙色日後上市，8GB+128GB售價7990元，8GB＋256GB售價8990元。即日起至8月31日止至台灣大哥大申辦或購買，限量贈送更換型背蓋；搭配指定專案還可0元帶走。

無線耳機CMF Buds Pro 2內建雙驅動系統，支援LDAC無線音訊技術與Dirac Opteo數位音訊強化技術，可讓消費者體驗高解析音效的質感與廣闊的音景，50 dB的混合式主動降噪技術，有效消除99.68%背景噪音，與具有智慧型自適應模式的5000 Hz頻率範圍，能提升聆聽體驗，確保音質清晰純淨。CMF Buds Pro 2配備6個高清麥克風，搭載通話降噪技術2.0和抗風切聲技術2.0，能在通話時保持聲音的清晰度。電力方面，CMF Buds Pro 2提供長達43小時的總電池壽命，僅需10分鐘快速充電即可播放7小時音樂。其充電盒上的Smart Dial智慧旋鈕設計，可在《Nothing X》App 中自訂單擊、雙擊、三擊、長按和旋轉的各項功能。

建議售價1990元的CMF Buds Pro 2，共有橘、黑、白、藍共4種顏色，消費者可在正成購物網、PChome 24h購物、momo購物網、法雅客、米可通訊、日本橋、昇恆昌等平台購買。