父親要付清的帳單知多少 合庫人壽提醒投保房貸壽險小技巧

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身為一家之主，除了日常生活開銷外，車貸、學貸、房貸等大多是父親肩頭上的責任，其中房貸也是最沈重的負擔，合庫人壽特別提醒國人，在購屋貸款時，千萬別忘了投保房貸壽險，當不幸發生，無法繼續還款時，家人依然能夠保有居所，避免陷入經濟困境。

合庫人壽總經理藍年紳說明，房貸壽險分為平準型和遞減型。平準型房貸壽險保額固定，不會隨著還款而減少，也就是說理賠金除了可以付清房貸外，還可以支應生活其他開銷。而遞減型房貸壽險的保險金額則會隨著貸款餘額減少，保費也相對較低。投保時可依照自身保障的完整度來選擇，如果沒有足夠的壽險規劃，建議可選擇平準型，但藍年紳強調，許多人都認為已經有買保險，就不需要房貸壽險了，其實這是二件事，房貸壽險理賠金額是用來還付房貸金額，而一般壽險給付則是做為日常生活開銷以及喪葬費用的支應，不能混為一談。

藍年紳提醒國人，由於現在市場上的房貸壽險給付內容都回歸壽險保障，所以在投保時除了比較保險費率外，也要注意三大重點。

1.足期足額：保險金額及保險期間要足以覆蓋貸款金額及貸款期間，才能確保在不幸事件發生時，能夠償還全部或大部分貸款，提供家人完整的保障。就算貸款時沒有投保，如有增貸需求時，也可向貸款銀行詢問，針對貸款餘額及期間來投保。

2.加值服務：除了商品本身給付內容外，保險公司的加值服務也相當重要，例如合庫人壽提供「安心守護計劃」，由家庭照顧者關懷總會為保戶免費量身訂作長照計劃，可以有系統的整合自身、企業及政府的資源，客製照顧計劃，讓保戶以最有效率的方式聰明照顧。

3.公司穩健：房貸期間動輒二、三十年，選擇一家財務穩健、信譽良好的保險公司相當重要。合庫人壽資本適足率超過300％，也是近九年壽險業中唯一每年發放現金股利的公司，財務體質十分良好，值得客戶信賴。

隨著社會進入高齡化和少子化的趨勢，許多家庭面臨著上有老下有小的雙重壓力。這些三明治世代在經濟負擔日益加重的情況下，如果沒有及時採取預防措施，就有可能從中流砥柱變成流沙中年。房貸作為人生中相對沈重的負擔，更是需要做完整的保險規劃。