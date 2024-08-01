發票中獎撇步大公開 HAPPY GO加碼抽萬點、超商購物金

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

每年單月份25號統一發票開獎日是消費者的小確幸，根據7月25日最新統一發票開獎統計，存取HAPPY GO發票載具功能卡友幸運獲得1,000萬元特別獎，且本期共有高達近30萬名卡友中獎。HAPPY GO每月針對發票綁定會員推出限定加碼加開獎，不僅能享有發票中獎金額之外，月月還能獲得加開獎的專屬回饋，HAPPY GO呼籲還沒有綁定發票載具卡友，盡快綁定HAPPY GO發票載具，有機會提高中獎機率還能獲得加倍優惠。

為給予卡友更便利、多元的消費體驗，HAPPY GO 8月份針對綁定發票載具卡友加碼推出「發票獎加開月抽萬點、超商購物金」雙重活動，8月1日起至8月15日，只要開啟HAPPY GO App內綁定的財政部發票手機條碼，存取尾數888發票即可抽10,000點。8月16日起至8月31日存取尾數168發票即可抽全家100元購物金，鼓勵卡友一起減塑愛地球，享受數位無紙化服務。

緊接著8月份是充滿溫馨又浪漫的月份，串聯遠東集團線上線下全通路的行動支付工具HAPPY GO Pay祭出「天天2倍贈活動」，只要在指定通路消費每天都能享有點數2倍贈回饋，鼓勵卡友歡慶父親節的同時，使用HAPPY GO Pay及綁定發票載具享受聰明、快樂零接觸服務體驗。

此外，遠東集團百貨通路加碼祭出父親節期間限定活動，首先遠東百貨推出「爸爸一起動起來」活動，即日起至8月11日使用HAPPY GO Pay至遠東百貨消費，當日單筆刷5000元即可獲得100元，每名卡友限兌換乙次；遠東巨城購物中心則祭出滿額加碼禮優惠，當日累積消費滿15,000元即可獲得「100元巨城購物抵用券」乙份、滿35,000元贈「500元巨城購物抵用券」乙份，數量有限兌完為止，不僅能輕鬆省荷包，還能與家人共享幸福時光。

因應父親節及情人節的到來，HAPPY GO樂券即日起至8月11日使推出「浪漫星意YOU＆Me」活動，凡兌換星巴克指定品項商品1次就有機會抽中5,200點，其中再加碼祭出「大杯那堤」、「大杯巧克力可可碎片星冰樂」等六款人氣商品限時兌點優惠，享受夏日沁涼豐富體驗。此外，HAPPY GO購賺點推出「夏日狂購節」活動，即日起至8月18日於指定品牌或指定電商通路下單，週週抽人氣全聯電子禮卡100元，還有機會抽中7,000點，還沒有選購父親節及情人節禮物的卡友，快到HAPPY GO購賺點一站式購足。

HAPPY GO針對自開幕以來深受各年齡族群喜愛的「潮美食公園 GOURMET PARK」，推出「潮美食券線上換2兌1美食購物金」、「HAPPY GO Pay消費加贈100點」及「快樂購點數樂饗抽5,000點」三大活動，從早到晚均有多樣化的餐廳選擇，不僅有適合團聚的道地港式餐飲「大巨星港式飲茶餐酒館」、享受跨國界主題風味的「星胡同」，還是獨特新亞洲風味料理的「TOK 盡興食光」，歡慶父親節及情人節的同時，還能使用HAPPY GO Pay享有累兌點的消費體驗。