歡慶88節！潮品集潮坊「火焰燒鵝」限時8折 燒鵝4吃每人750元

父親節即將來臨，神旺「潮品集」旗下兩店分別推出餐飲優惠，連同品牌周年慶，搶攻節慶聚餐商機。其中「潮品集．潮坊」以饕客喜歡的「潮萃火焰瀨尿燒鵝」4吃限時特惠價，推升人氣與買氣，平日用餐再享8折優惠。而「神旺潮品集．忠孝店」則是歡慶周年慶和父親節，消費滿額送85折餐飲優惠券，隨領即用即抵，再加贈次回88折來店電子優惠券。 【潮品集．潮坊燒鵝4吃 6至8人每人750元起】 倒數一周，專屬一家之主的日子即將到來，位在新光三越台北信義新天地A4百貨6樓的「潮品集．潮坊」，祭出整個8月都是父親節的餐飲優惠活動，讓辛苦的爸爸們以美食歡慶佳節。「潮品集．潮坊」7月推出天子家宴宮廷美饌「潮萃火焰瀨尿燒鵝」，菜餚創意延伸古代皇帝家宴珍饈，碩大肥美的燒鵝，酒香入皮、肉質細嫩多汁，搭配特製果香沾醬，馥郁酸香不膩口，廣受好評。

此套佳餚最吸睛的莫過於以白蘭地燒灼澆淋燒鵝，桌邊開腹片鵝的噴香「食境」秀。因應父親節，餐廳推優惠，即日起至8月31日，周一至周四平日午、晚餐期，6至8人共享的「潮萃火焰瀨尿燒鵝」4吃，特惠價5280元，結帳再8折優惠，服務費另計。換算下來，相當於每人最低僅750元就能享用燒鵝饗宴，同時滿足味覺、視覺與嗅覺，堪稱最「潮」父親節。

【神旺潮品集旗艦店滿周歲 用餐滿額享85折好康】 台北東區的旗艦餐廳「神旺潮品集．忠孝店」，喜迎開店1周年，同時適逢8月節慶，雙重喜悅，餐廳獻上「尋覓潮級好友」餐飲活動。民眾加入官方LINE好友，即日起至9月30日止，凡官方LINE「潮級好友」，不限平、假日來店用餐，消費滿2000元即贈85折電子優惠券，現場即領即用。此外，業者再贈下回來店消費88折電子優惠券；若於包廂用餐聚會，滿額還有價值1180元的獨享假日單人港點下午茶券。