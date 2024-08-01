雙溪停電砍光猴硐山林 台電稱「颱風應變」遭質疑

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新北猴硐一處水土保持地樹木驚傳遭台電砍光，台電回應，是因為日前凱米颱風造成樹木傾倒，拉扯到電纜導致雙溪部分地區停電，因此緊急砍樹應變，但當地里長不埋單表示：「雙溪停電怎麼會砍猴硐的樹？」

據了解，遭砍伐山林位於瑞芳區猴硐甕仔潭橋上方山坡地，而當地數十年前曾因連日豪雨造成土石流，這一切在弓橋里長朱靜琪腦中仍歷歷在目，沒想到颱風過境後，維護水土保持的樹木竟被台電一夜砍光，讓里長相當擔憂表示，當地是土石流潛勢區，然而台電卻以「砍前沒通知，砍後沒告知」的方式把樹砍光，真的很誇張，而且也質疑若真要救援，有必要把砍到那麼大面積嗎？

台電回應，會砍樹是由於颱風吹倒樹木，造成樹木傾倒的同時拉扯到電纜，雙溪部分地區因此停電，事後為了緊急修復，才會把砍筏樹木，但里長對此說法不埋單，認為雙溪停電為什麼要砍猴硐的樹，而且早在事發前，就有里民目擊台電人員上山，因此對「應急砍樹」的說法存疑。

對於事後補償，台電說明，將會負責重新栽種樹木，且也會鋪設防護網防止土石流發生，並且其實許多樹木的樹根依然健在，仍能起到保護作用。

新北農業局表示，依森林法規定輸電系統施工，應經過主管機關及有關單位實地勘查後，才准許施工，然本案卻在無通報情況下施工，將會嚴查是否有違規，待會勘釐清後，若違規屬實，將依法開罰12萬元以上60萬元以下罰鍰。