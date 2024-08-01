0403花蓮地震的受災保戶理賠金額4.7億元 創歷史新高

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自04月03日花蓮地震發生後，截至8月1日止，達理賠標準的受災房屋幾乎均已賠付。預估約達4.7億元新台幣，創下住宅地震保險制度創建以來理賠金額最高的紀錄。

即便0403地震理賠金額還不到5億元，由於台灣位於地震頻繁發生地區，地震住宅保險基金表示，類似921規模數百億損失的地震隨時可能發生，不可掉以輕心，不論是平時避難演練還是分散財產損失風險，都應做好萬全準備。

根據地震住宅保險基金多年宣導及觀察發現，台灣民眾仍保留許多錯誤觀念，例如誤以為繳房貸才要投保，房貸繳清就不再為住宅投保；殊不知繳清房貸後，住宅才是自己的財產，更應投保、分散財損風險。另外，忽略每年續保的重要性，導致保障中斷；建議民眾勾選「續保約定」條款。

有鑑於此，住宅地震保險基金表示，住宅火災及地震基本保險是災防型保險，除了火災與地震，尚有颱風洪水、第三人責任、玻璃等保障內容是全方位的基本保障。未來計畫強化保險從業人員的教育訓練，期待透過保險人員的專業，協助民眾建立住宅基本保險的正確認知；更進一步推動電子保單與簡化線上投保程序，方便民眾投保。

地震住宅保險基金說，將持續尋求中央及地方災防單位的合作，期待透過遍地開花的災防演練及宣導活動，深入全台各地每一個家庭，正確認識住宅基本保險。