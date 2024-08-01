陸造車新勢力7月成績單出爐：理想7月交付量創新高

第一財經報導，大陸多家新能源車企8月1日公布2024年7月份造車成績單。理想汽車7月交付新車51,000輛，創月交付量的歷史新高，年增49.4％。2024年1〜7月共計交付239,981輛。截至2024年7月31日，理想汽車累計交付873,345輛，位居中國新勢力品牌總交付量第一。
小鵬汽車7月共交付新車11,145輛，年增1％，月增4％。2024年1〜7月，小鵬汽車累計交付新車共63,173輛，年增20％。
蔚來7月交付新車20,498輛，連續三個月交付超2萬輛；2024年1〜7月，蔚來共交付新車107,924輛，年增43.85％。截至目前，蔚來已累計交付新車557,518輛。
7月小米SU7交付量超10,000輛，8月交付量將持續破萬，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。
哪吒汽車7月全系整車交付11,015輛。此外，哪吒X海外雙車上市，泰國72小時訂單突破1,000輛。據悉，8月新哪吒X、哪吒S獵裝車將上市。
極氪汽車7月交付15,655台，年增30％；2024年1〜7月共交付103,525輛，年增89％。全新極氪009上市10天訂單突破6,000輛，極氪品牌累計交付超30萬輛。
賽力斯公告，2024年7月份新能源汽車銷量42,176輛，年增508.25％。