真善美戲院下台一鞠躬 湧入觀影人潮「陪戲院到最後一刻」

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台南真善美戲院8月1日晚間最終場放映結束後，同時也宣告6年半營運畫下句點。營業的最後一晚，湧入大批觀影人潮，有人帶著鮮花前來，有人闔家老少報到，歷來陪伴戲院奮鬥的員工也「回娘家」，用行動陪伴戲院至最後一刻。

連日來，不少死忠粉絲把握在真善美觀賞電影的最後時光，還有鐵粉帶著歷年電影票根回到戲院合影留念，晚間最終場預計9點54分播映結束，戲院全體員工也將在送走最後1名客人後，拉下鐵門，正式與大家告別。

真善美戲院經理廖介山為感謝顧客，今晚走進每1廳最後1個場次，向客人感性道別，「請將座位稍微用力往後壓15度，用比較舒適的姿態，欣賞接下來的電影」；這是他6年半來，每遇包場時一定會做的事，「即便營業最後1天，也希望透過這種方式，款待每位買票進場的顧客。」

有民眾說，為了把握最後一刻在真善美戲院看電影，「不管什麼電影都看」，也有民眾帶著一家大小前來，「這是台南很有特色的電影院，很不捨，希望孩子能記得台南曾經有這家電影院！」

真善美戲院臉書粉絲專頁今天也感性寫下：「台南真善美將迎來告別時刻，我們想要向每一位曾經光臨、支持和陪伴我們的您，表達最誠摯的感謝。這段時間裡，我們不僅提供電影，更希望能夠帶給大家溫暖和快樂。珍惜每一段與大家的相處時光，這些美好的回憶將永遠留在我們心中。」最後也以「台南真善美下台一鞠躬，後會有期、江湖再見。」