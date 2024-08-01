三星勞資談判破裂 工會於董座李在鎔住家外示威

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【中時新聞網 張威翔】韓國三星電子自7月初開始罷工以來，本週四（1日）代表三星電子數萬名員工的工會領袖，在董事長李在鎔自宅外面示威抗議，因新一輪談判未能達成協議。

成千上萬的工會成員從7月8日開始罷工，原定為期3天的罷工，全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union）後宣布將罷工「無限期」延長目前尚不清楚有多少工人參與罷工，但三星表示，該行動並未影響生產，並在本週初公布了第2季度創紀錄的增長和利潤。

全國三星電子工會副會長李賢國（Lee Hyun-Kuk）表示：「如果半導體加工出現延誤，其影響不會立刻顯現。這需要幾周甚至幾個月，」工會與管理層進行了3天的談判，直到週三（31日）都未能達成共識。

全國三星電子工會成立於2010年代後期。擁有約3.6萬名成員（佔公司總員工數的近25%）。工會高層週四聚集在三星董事長李在鎔的住宅外，手持標語，上面寫著「三星電子罷工，李在鎔應該負責。」。

另一張標語展示了一張李在鎔用手指按住嘴唇的照片，上面寫著：「噓！工會，那是什麼？三星罷工，那是什麼？」現場有少數警察駐守，並警告工會不允許喊口號，打斷了抗議活動。

工會成員表示：「自罷工開始的25天以來，李在鎔所做的一切就是參加亞洲首富之子的婚禮，並向奧運選手贈與價值超過300億韓元（約新台幣7.19億元）的三星手機，」

7月份，李在鎔出席了印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）的小兒子阿南特（Anant Ambani）的婚禮。上週，他還參加了由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和國際奧委會主席在羅浮宮共同舉辦的宴會。

公會主席孫宇穆（Son Woo-mok）表示，公司試圖通過非法手段打擊罷工，包括製作罷工參與者的「黑名單」，「我們會將這一切公之於眾」。

三星週三（31日）表示，正在「溝通和討論，以確保這次工會罷工早日結束」，並補充說「面對客戶需求沒有問題」。