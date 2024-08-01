Ｍeta業績報喜 AI加持廣告營收激增

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臉書母公司Meta第二季財報不僅表現亮眼，本季財測也超出預期強勁。Meta執行長祖克柏在財報電話會議還提到，公司先前對AI砸下的龐大資本支出已見回報，其中數位廣告大幅成長就是最好明證。

執行長祖克柏與財務長Susan Li均不約而同在電話會議上強調，AI已協助Meta在數位廣告市場上的競爭力更優於其他對手。數位廣告是Meta的核心業務。祖克柏解釋，AI改善了推薦功能、協助使用者找到更好內容，且讓廣告體驗變得更有效率。他指出，AI可讓已經大規模推出的產品能有更佳的功能。

Meta公布第二季(4-6月)營收年增22％至390.7億美元，當中高達98％來自臉書與IG等社群網站的廣告營收。相較之下，Alphabet上季營收僅增長11％至646億美元。

此外Meta第二季淨利也大幅成長73％到134.65億美元、每股盈餘（EPS）則為5.16美元，與去年同期相比也勁增73％。然而不論營收、淨利與EPS都比市場預期強勁。

財務長Susan Li補充，Meta的廣告事業主要受惠於線上商務、遊戲、媒體及娛樂產業。然而它在亞太地區的廣告成長持續處於領先地位。Susan Li還聲稱，Meta廣告效益的改善，有助提高整體廣告價格。

Evercore ISI網路分析師馬漢尼（Mark Mahaney）認為，Meta透過AI重建廣告技術堆疊方式與改變使用者介面，讓更多使用者願意參與其中。他說這些效應已經開始展現在營收及獲利上。

然而受惠於AI讓廣告營收快速增長，Meta預估第三季營收將介於385億美元至410億美元，高出分析師預期的392億美元。此外Meta還調整今年資本支出為370億美元至400億美元的新區間，前估為350億到400億美元之間。

不過在同時，元宇宙業務卻依然持續燒錢。Meta表示，旗下擁有擴增實境和虛擬實境技術的Reality Labs部門第二季營收雖年增27.9％至3.53億美元，不過營運虧損仍為45億美元。然而累計自2020年底以來，該部門虧損已高達500億美元。