鮑爾：若現況延續 9月考慮降息

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在聯準會（Fed）公布利率決策、連續第八次維持利率不變後，主席鮑爾在會後記者會上指出，若當前經濟趨勢能夠延續下去，最快在9月降息議題就會提到檯面上進行討論。

鮑爾暗示9月有望降息言論，強力提振美國股債齊揚。在股市方面，以科技股為主的那斯達克指數31日擺脫頹勢，強彈451.98點、漲幅2.64％。晶片股掛帥的費城半導體指數更是暴漲逾7％。至於道瓊工業指數與標準普爾500指數則各自收高0.24％與1.58％。

此外美債價格急漲也促使殖利率大幅走低。對Fed利率政策較敏感的2年期美債殖利率下滑2.2個基點至4.337％，創2月以來新低；10年期殖利率也跌3.6個基點至4.107％，為3月11日以來低點。美元指數則下跌0.41％到104.04。

鮑爾在記者會上的談話主要可歸類以下幾項重點。

降息前景方面，鮑爾透露Fed的普遍看法為雖已接近適合降息時機，但還沒有完全到達那個時間點，「問題在於數據整體性、前景變化以及風險平衡，是否與對通膨信心上升及就業市場維持穩健相符合」，他說若條件獲得滿足，降息議題最快在9月就會進行討論。

在利率調降幅度上，當記者問及一旦Fed開始降息，兩碼（50個基點）降幅是否在考慮範圍時，鮑爾回答迄今這並非是Fed思考的議題，他說到目前為止，決策官員還沒有做出任何決定。

就通膨方面，鮑爾重申在對通膨朝向2％目標回落沒有更大信心前，Fed並不適宜降低利率。但他也補充，第二季通膨數據已讓Fed增加信心，希望未來有更多數據來強化這樣信心。他還提到，由於通膨降溫已出現明顯進展，Fed現今已經不需要再把注意力完全集中在通膨問題上。

至於對就業市場看法，鮑爾強調Fed正「密切關注」就業市場狀況，若發現該市場出現明顯疲弱，將隨時準備採取行動。不過他說當前失業率與裁員規模仍處在低位，反映就業市場正持續正常化。

在總統大選方面，鮑爾表示，9月潛在的降息無關政治，Fed所做任何決定都是基於數據與風險的平衡。他說「我們從不使用我們的工具來支持或反對某個政黨、政治人物或任何政治結果。」