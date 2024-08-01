持TPASS搭乘運具人次破6億 7月使用人次創新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全台規畫推動TPASS行政院通勤月票方案已有19個縣市上路實施，交通部公路局統計，自通勤月票推出至昨日止，全台累計已有約832.7萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，並累計有約6.2億人次使用通勤月票搭乘各類運具。

公路局統計，加值購買通勤月票人次部分，7月全台約有63.8萬人次加值購買TPASS通勤月票方案，包括基北北桃約50.6萬人次、中彰投苗約2.6萬人次、南高屏約7.6萬人次、桃竹竹苗約1.9萬人次、東部3縣市約0.7萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.4萬人次。

在使用月票搭乘公共運輸人次部分，7月全台約有4,523.8萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵370.8萬人次，包括基北北桃生活圈218.0萬人次、中彰投苗生活圈38.3萬人次、南高屏生活圈61.9萬人次、桃竹竹苗生活圈41.3萬人次、東部3縣市7.5萬人次、雲嘉嘉生活圈3.8萬人次。

捷運含輕軌有2,180.6萬人次，包括基北北桃生活圈1,923.6萬人次、中彰投苗生活圈77.9萬人次、南高屏生活圈173.0萬人次、桃竹竹苗生活圈6.1萬人次；公車含市區公車及公路客運有1,731.5萬人次，包括基北北桃生活圈1,580.0萬人次、中彰投苗生活圈50.3萬人次、南高屏生活圈54.9萬人次、桃竹竹苗生活圈21.1萬人次、東部3縣市20.9萬人次、雲嘉嘉生活圈4.3萬人次。

其他運具含公共自行車及渡輪有240.9萬人次，包括基北北桃生活圈173.2萬人次、中彰投苗生活圈11.7萬人次、南高屏生活圈44.1萬人次、桃竹竹苗生活圈11.0萬人次、雲嘉嘉生活圈0.9萬人次。

公路局指出，隨全台各縣市陸續推動及民眾習慣的養成，TPASS通勤月票使用狀況持續呈現穩定，且加值購買及使用月票人次已於今年7月分別突破800萬及6億人次的里程碑。將持續輔導地方政府推動更多元化的月票方案，歡迎民眾持續購買TPASS月票並踴躍搭乘使用，一起用行動支持公共運輸。

此外，TPASS慶週年乘車金大放送活動已於7月16日抽出幸運得主，並已公布中獎名單，提醒中獎民眾記得於8月30日前上網完成登錄，避免影響權益。