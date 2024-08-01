衛福部擬定兒少性侵指引草案 放寬媒體可揭露加害人現職

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北市信義區某私立幼兒園2年前發生園長之子性侵、偷拍幼童案，但媒體礙於《兒少法》不能公開機構名稱、加害人姓名，導致有更多幼童受害。近日事件爆發後，引起輿論不滿，衛福部今（1）日召集媒體代表、兒少團體、學者專家與政府代表等，初步擬定「媒體報導兒少及性暴力事件指引」草案，當行為人未排除嫌疑前，仍服務於兒少、身障、老人等相關機構，媒體得以適度揭露行為人現職單位。

衛福部保護司長張秀鴛會後表示，今天會議主要針對媒體禁止揭露資訊，及可適度報導或揭露的資訊進行討論。根據初步討論結果，媒體禁止揭露被害人身分，以及未成年、與被害人為家庭成員或親密關係伴侶的行為人身分，或揭露行為人資訊得以間接識別被害人身分的關係者。

而媒體可適度報導範圍，張秀鴛說明，基於維護社會公益、避免傷害擴大，當成年行為人在事件發生後、未排除嫌疑前，仍服務於兒少、身心障礙者、老人的教育、社福或長照機構，媒體就能報導行為人的「現任服務單位」，以防止更多被害人產生。此外，若被害人已成年，且經本人同意，也能適度報導事件內容。

園長之子在該幼兒園擔任教保員，從2022年起性侵至少20名幼童，然而加害人卻持續在該幼兒園任教、犯行，直到去年（2023）7月才被檢方羈押，檢警從他手機中搜出600多部偷拍性影片。而媒體因擔心觸犯《兒少法》第69條，在報導時未揭露幼兒園名稱，導致不知情家長持續將孩子送入，再有6名女童受害。

衛福部說明，訂定報導指引是為了讓媒體在報導兒少及性暴力事件時有所依循，在現行法規架構下，基於兒少最佳利益進行適度報導，兼顧兒少隱私權及社會公益性，並避免對被害人及其家庭產生二度傷害。

張秀鴛指出，今日2小時會議中，有許多不錯的點，之後都會列入《兒少法》第69條修法方向，目前修法規劃進行中，會多方考量各單位意見，持續溝通、討論。而針對報導指引草案其他部分，下週一（5）前，各單位若有意見，會再提出書面意見，至於足資識別被害人身份資訊如何認定？是否考量裁罰分級？是否將《兒少法》第69條第四項行政機關明確化？也都會在將來修法時處理。

衛福部表示，暴力防治及維護被害人隱私絕對無庸置疑，為防止傷害擴大而必須侵害被害人隱私，應以最小限度為原則，因此該指引所容許的適度揭露資訊，僅是為了防止傷害擴大，並不是要以私刑取代國家公權力。該指引上路後，衛福部也將持續蒐集實務運作狀況及各方意見，進行相關法規修正。

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