數產署攜手大買家 推出5G專網策展與國際科技AI展演

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藝術家Ferdi Alici本人也從土耳其飛抵台灣，出席成果發表會分享創作過程。圖／大買家提供

數位發展部數位產業署攜手大買家推動「大里藝術廣場5G專網策展與國際科技AI展演創新應用計畫」，即日起至9月30日於大里藝術廣場3樓B展覽館盛大展開。今（1）日數發部數產署主秘黃雅萍、台中市副市長鄭照新、立法院副院長江啟臣、中華展演協會及文化科技產界業貴賓，一同出席「5G計畫成果發表會」，共同見證感受數位匯流的文化科技展演成果。

黃雅萍表示，本計畫以大里藝術廣場為示範場域，由台數科集團的大屯有線電視導入5G專頻專網，並由墨稼文創與國際藝術團隊合作建立AIoT互動展演與異地共演的應用案例，為民眾提供新形態的沉浸式科技藝術饗宴，將大里藝術廣場打造為5G科技藝術展演基地，成為新媒體、展覽、表演、文創等團隊實證及展演的絕佳場域，期待後續可藉此活絡中台灣地區數位經濟的動能。

主辦單位中陽集團董事長張博鈞指出，「大里藝術廣場5G專網策展與國際科技AI展演創新應用計畫」示範場域，位於台中軟體園區，大買家作為園區的開發商之一及園區內事業，持續推出各種類型的文化展演活動，以累積場域能見度，並探索經營升級。透過本次執行5G計畫，希望在大里藝術廣場這個同時具備科技和藝術文化量能的場域，創造新形態展演的數位環境，推動創新的合作模式，讓中部民眾有機會感受更獨特的展演活動，也為展演內容和商業營運的創新應用拋磚引玉。

鄭照新致詞時提到，隨著科技進步，文化和科技結合已為藝術創作帶來新的可能性，並改變了文化體驗和生活方式。例如5G實現異地共演、VR／AR／MR帶來的沉浸式體驗、互動藝術裝置。台中市政府近年亦積極將擴增實境、互動裝置及AI生成等技術與展演活動結合，開啟藝術與科技對話的無限想像，未來文化和科技間的融合將會更加深入與多元。

鄭照新進一步說，台中擁有大里藝術廣場、文化資產園區、新地標國家漫畫博物館與近期委外營運移轉（OT）的台中流行影音中心。水湳經貿園區也即將迎來綠美圖和會展中心的完工啟用及已經開工的大巨蛋等。這些基礎建設的完備，將使台中擁有全台最好的硬體建設環境。除了完善硬體環境，市府也積極規劃台中智慧城市的整體發展，並持續導入創新科技應用或便民服務。

計畫主持人、中陽集團策略營運處長張聞雨表示，「大里藝術廣場5G專網策展與國際科技AI展演創新應用計畫」在大里藝術廣場示範場域內建構三個不同的場景，分別為「夢（主展場-B展覽館）」及兩個「異夢分子I＆II（國際演藝廳和宙影幻鏡）」，通過5G專頻專網即時異地表演和互動直播。目的在為創新或專業的新媒體藝術家、表演者、展覽者、和活動組織者提供一個示範場域，建立5G展演的科技應用。

此外，為了在示範場域進一步激發創造力，此次更與國際新媒體藝術團隊「OUCHHH Studio」合作，導入全球頂尖的數據藝術策展，推出「我／AI超現實夢境：序曲」5G專頻專網AI數據藝術展，為5G專頻專網在展演應用中開創了一個更具情感衝擊的篇章。藝術家Ferdi Alici本人也從土耳其飛抵台灣，出席成果發表會分享創作過程。

張聞雨進一步說明，「OUCHHH Studio」將5G專網技術結合AI人工智慧及大數據演算，觀眾可穿戴連網裝置，將手部運動資料透過5G專頻專網傳輸到運算主機，經過AI演算法轉化成夢幻的科技藝術影像，再透過5G專頻專網將科技藝術影像傳輸到B展覽館中，並與觀眾進行訊號互動，展現5G大頻寬、低延遲和多點連結的特性，創造出多維宇宙般的沉浸式體驗。

「OUCHHH」是一家全球創意新媒體工作室，十幾年來在藝術科技領域展現卓越成果，為超過全球52個主要城市設計過數位藝術作品及表演；「OUCHHH」團隊擅長透過電腦數據來進行創作，包含繪畫、建築、雕塑、科學、音樂等橫跨各種領域，並以AI人工智慧、數據雕塑、公共藝術和沉浸式體驗等不同手法，呈現極具視覺衝擊的藝術創作。