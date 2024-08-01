Sandro ＆ maje 打造不同面相女性的秋冬衣櫥

秋冬發表之際，法國輕奢品牌Sandro和maje，分別以各自的方式表達對服裝的思考態度。Sandro以制服為原型，依循制服其規矩方正的輪廓，擴出今次秋冬的校園、工裝、派對、水鑽四大服裝主軸，校園和工裝在形態和意識上是處於天秤的兩極，青春／成熟、潔淨／污漬、生澀／熟練，Sandro將這兩個主題上大作文章，除了校園風的材質與剪裁現身外，也給予一些額外亮眼色彩細節，為青春的校園生活帶來多彩顏色；而工裝上頭則是採用丹寧、厚重皮革呈現粗曠、陽剛的質感，外套也刻意做了仿舊處理，帶來歷經風霜的睿智感。而在派對與水鑽等兩大支線中，則是以華麗感做出曲隔，派對流行細節以鏤空、鉚釘、流蘇等細節呈現，透過各種色系與材質的搭配，打造服裝的華麗感；水鑽則是以各種鑲飾的拼貼手法，呈現出服裝散發光芒的態樣，讓人印象深刻。

Maje則致力於重現法國女人的優雅品味，不少作品在服裝線條上都下了功夫，長禮服在腰線間挖空，或是極為貼身的長版洋裝綴以銀色亮片，又或是在棉質上衣Coating銀膠製造出閃耀感，當我們正狐疑法國女人會這樣穿？轉身又見到仿皮草大衣、華麗綴滿銀色圓點的短版風衣，又或是西裝背心單穿的條紋套裝，這才理解maje要塑造的法國女人形象，就是一種追尋表達自我的形象。