族服出行享好康！高雄原民日交通、景點與商家優惠一次看

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響應8月1日原住民族日，高雄市政府推出交通、場館等多項優惠，自8月1日起民眾至戶政事務所申請回復原住民傳統姓名，持換發的身分證至高雄市原民會，經確認後就有機會獲得50份限量好禮。

此外，穿上半套或全套原住民族服，8月1日搭乘捷運、輕軌及公車全面免費；即日起至9月1日，著全套原住民族服、配件或出示相關證明文件，搭乘金棧遊港航班全票享優惠價200元；族人出示原住民身分相關證明文件，8月1日至高雄市電影館購買電影票可享會員價200元，民眾進入壽山動物園、高雄市立美術館、哈瑪星台灣鐵道館，岡山之眼天空廊道及限定游泳池與網球場等多個場域，可免費入場，購買商品享折扣優惠。

高雄茂林、桃源及那瑪夏三原區與都會區的原民商家，也一起響應8月1日原住民族日，族人穿上族服到打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店消費，8月1日至8日原民享有88折優惠；穿族服、用族語打招呼、打卡按讚等方式，8月1日至小資女巧手坊霧眉打85折、美甲95折；穿戴原民服飾至山寨音樂餐廳，8月1日贈小米酒shot一杯；部分店家以族語打招呼、打卡按讚，亦可享8折到9折優惠，或贈送小菜一盤、免費咖啡一杯，歡迎族人及市民朋友支持原民產業。

高雄市政府原民會表示，1984年原住民族正名運動，原運團體除了對國家提出修正「山地山胞」的用詞外，還包括恢復傳統姓名及部落地方命名等訴求。1994年8月1日憲法增修條文將「山胞」正名為「原住民」，2005年行政院通過「紀念日及節日實施條例」草案，明定每年8月1日為「原住民族日」。

市長陳其邁表示，原住民是台灣這塊土地的主人，在茂林區被賜魯凱族名「Comay」（祖邁），在桃源區被賜布農族名「Biung」（必勇），到了那瑪夏區被賜拉阿魯哇族名「Mai」（邁），受到許多族人的祝福，無論在原民文化、經濟與建設上，都非常支持族人。

高雄市原民會主委阿布斯指出，一年一度重要的紀念日，要感謝當年原運前輩們的付出與努力，讓族人現在能夠以自己真正的姓名稱呼自己，以及有更多在族語、文化及土地的自主權逐步落實；也很感謝市長陳其邁對高雄原住民的照顧與呵護，這次各局處通力合作，祭出各項優惠響應8月1日原住民族日，讓族人備受重視。今年下半年「原運接力」，高市將進行多項原住民運動賽事，為2025年的全國原住民族運動會在高雄做熱身準備，族人持續在體育領域認真努力、發光發熱。