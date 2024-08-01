巴黎奧運》謝淑薇／曹家宜激戰1小時43分飲恨落敗 女網雙打止步八強

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【中時 黃邱倫】台灣網球女雙謝淑薇／曹家宜今天在巴黎奧運8強賽聯手打出精彩表現，首盤就三度成功破發，次盤遭到破發4比6拱手讓人，超級搶十雙方激戰至丟士局面，最終12比14飲恨落敗。

謝淑薇不愧是9座四大滿貫賽雙打冠軍得主，尤其是今年奪得澳網女雙、混雙、溫網混雙金牌，場上霸氣十足。這次謝淑薇選擇與曹家宜搭檔參加巴黎奧運，兩人在奧運前經過WTA巡迴賽的磨合後找到默契，首戰雖花了一番手腳，但仍舊7比6(7比2)、7比5有驚無險過關，次輪對手退賽，兵不血刃安抵八強。

謝淑薇／曹家宜今天面對捷克組合穆霍娃／諾斯柯娃，一上來就強勢破發，取得2比0領先優勢，捷克選手雖在第三局保發，但阻擋不了謝／曹的氣勢，隨即在第五和第七局突破對手防線，6比1輕鬆拿下第一盤。

第二盤，捷克組合總算是站穩了腳步，首次破掉謝淑薇／曹家宜的發球局，2比0領先；但中華隊雙雌啟是省油燈，兩人也隨即在第四局反破成功，追成2比2平手，然而較為可惜的是，第五局曹家宜的發球局沒能守住，被對手連得4分再次被破，2比3落後。

第六局謝淑薇的網前小球被諾斯柯娃攔截成功，捷克選手4比2領先。第七局，謝淑薇2次展現出控球能力，讓小老妹曹家宜佩服不已，3比4緊追不捨。關鍵第八局，諾斯柯娃雙發失誤，可惜謝／曹沒能掌握2個破發點，3比5落後。

第九局，曹家宜的發球局回穩過來，2次一發逼得對手回擊出界，中華隊4比5；第十局，曹家宜網前扣殺逼出2個破發點，無奈還是讓機會溜走，4比6拱手讓出第二盤。

比賽來到超級搶十，曹家宜的強勢發球率先得分，捷克選手再次雙發失誤，中華隊2比1領先。謝淑薇發球，對手回擊掛網，3比1領先；諾斯柯娃網前截擊，捷克連得3分反超。曹家宜一發直接得分追平，可惜接下來二發回擊掛網再次落後。

捷克兩位選手站在網前壓迫，但謝淑薇的後場吊球讓對手望球興嘆，6比6平手。謝淑薇網前攔截7比7，隨後兩組人馬鏖戰至8比8，捷克選手網前回擊掛網，中華隊出現賽末點，無奈沒能掌握住，反而被對方連得2分，9比10出現危機。

所幸謝淑薇的發球局要求全場球迷給予掌聲，捷克選手回擊出界，中華隊追平；謝淑薇後場攻擊出界，曹家宜正拍攻擊得分，穆霍娃滑倒，再次平手；然而雙方就在經過4次「丟士」激戰後，捷克選手連得2分，14比12拿走最後勝利，謝淑薇／曹家宜飲恨出局。