企業界首例 華城捐贈文策院支持文化內容業

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文策院與華城電機（1519）今（1）日宣佈簽署合作意向書，由文策院媒合、接洽，促成華城與文化內容業者合作，為民眾提供表演藝術及音樂演出服務。桃園起家的華城強調在地回饋，選擇合作與服務的對象，需與桃園有在地連結。

企業與文化內容業者合作方式多元，可透過捐贈給文策院，指定合作的文化內容業者，將捐贈費用納入營業費用，享有不限金額、全額減除，也能獲得公司治理評鑑指標計分。華城即透過捐贈文策院指定用途與文化業者合作，是以此模式投入經費支持文化產業發展的首家企業。

在文策院牽線下，華城將邀請桃園地區清寒家庭及社福團體的孩子們，欣賞阿甯咕劇團《阿甯咕的狗狗會說話YA~》親子音樂劇的「送孩子回劇場」計畫，透過天馬戲創作劇團的馬戲表演，將歡樂散播給桃園地區家扶中心和育幼院的「看見孩子歡樂的笑容」計畫，以及頌爵爵士樂團的「搖擺不老魂」計畫，讓樂齡長輩們重溫懷舊經典老歌，感受被關懷和尊重。

華城也提供高磅數回收紙箱給莊普藝術工作室，在國立臺灣美術館進行創作，不僅是對藝術創作的支持，也是對環保理念的實踐。

華城電機執行長許逸晟表示，為了讓所有年齡層的人接觸文化內容，在文策院的媒合下，華城與文化內容業者合作，攜手發展更多可能性，讓更多人享受到文化內容的美好，也深信文化的力量能夠改變社會。

文策院董事長蔡嘉駿表示，此次合作，讓企業支持文化內容發展，展現在地回饋，期待未來這樣的模式，能促進企業與地方的良好互動、形成正向循環，創造多元合作與共好。