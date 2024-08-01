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大專院校脫口秀爭霸賽入圍名單曝 9／21迎決賽冠軍獨得6萬＋機車

  • 中時即時 賀培晏
為提供大專院校生表演舞台，新北文化局與全民大劇團合作辦理「初生之犢不畏唬」大專院校脫口秀爭霸賽，文化局表示，報名相當踴躍，至截止收件，共收到約50件來自全臺各地大專院校生的參賽投稿，冠軍可獨得6萬元獎金和市值8萬元的全新機車。（新北文化局提供）
為提供大專院校生表演舞台，新北文化局與全民大劇團合作辦理「初生之犢不畏唬」大專院校脫口秀爭霸賽，文化局表示，報名相當踴躍，至截止收件，共收到約50件來自全臺各地大專院校生的參賽投稿，冠軍可獨得6萬元獎金和市值8萬元的全新機車。（新北文化局提供）

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為提供大專院校生表演舞台，新北文化局與全民大劇團合作辦理「初生之犢不畏唬」大專院校脫口秀爭霸賽，文化局表示，報名相當踴躍，至截止收件，共收到約50件來自全台各地大專院校生的參賽投稿，冠軍可獨得6萬元獎金和市值8萬元的全新機車。

新北市文化局表示，每位投稿者要拍攝3到5分鐘的脫口秀影片，從段子撰寫、笑點鋪陳、肢體表演到錄影自拍，經過無數次的練習，才能交出創意滿點的作品，難度並不低，因此在初賽前，全民大劇團還特別安排2天的特訓課程，由「脫口秀教母」黃小胖擔任講師，讓參賽者在專業課程洗禮後，能以自信姿態登上舞台，也讓脫口秀的培訓資源發揮最大效益。

本次賽事評審由脫口秀及劇場界知名人士擔任，包括木星、派翠克、陳大天、黃逸豪、龍龍和謝念祖等，將對選手們的表現進行全方位的評估。後續在不同階段還會有神秘嘉賓加入評審行列，增加賽事的刺激氛圍，也帶入豐富的觀點與意見。

文化局表示，活動將於8月開始，進行一系列培訓、初賽及複賽，前8強的選手們將於9月21日進行總決賽的最終考驗，更多「初生之犢不畏唬」大專院校脫口秀爭霸賽訊息，請鎖定空軍三重一村臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/4Qpz6K）或洽全民大劇團脫口秀小組02-77302028。

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