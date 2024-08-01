台新投顧新增副董事長職位 由金控首席經濟學家李鎮宇履新

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台新金1日傍晚重訊，代子公司台新投顧公告股東臨時會決議事項，投顧新增副董事長的職位，並由台新金首席經濟學家李鎮宇擔任，該人事案自2日起生效，李鎮宇也是台新金控永續長、投顧董事，過去他曾任台新投顧總經理。

台新投顧因董事變動比例達五分之三、超越三分之一門檻，公司補選一席由金控指派的法人董事由林隆士在出任，林的經歷為台新金董事、台新銀行董事及監察人、尼加拉瓜榮譽總領事、國民大會代表、臺灣大學生化科學研究所副教授、金格食品總裁等。

台新集團持續進行史上最大規模的人事高層更換，台新金董事長吳東亮曾說這是新世代交替接班，台新投顧日前才公布，林能白卸任並由其夫人洪素珍接任投顧董事長，寫下夫妻接棒新篇章；本次由李鎮宇擔任投顧副總，也是繼銀行、人壽、投顧、證券、期貨等人事異動後，焦點再次重回投顧，目前主要子公司中仍有投信尚未傳出高層異動。

洪素珍除了是台新投顧首位女性董事長，過去長年任職於中小企業信用保證基金，2月才以總經理職務退休，她的經歷包括：行政院國發基金創投審議會審議委員、經濟部聯合輔導基金會審議委員、經濟部工業局研發貸款審議委員等，經歷相當完備，再加上李鎮宇新增為投顧副董，台新投顧的陣容將更堅強，為開發輔導新客戶、投資掌握資本市場注入一劑強心針。