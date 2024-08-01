美股費半獨弱 台指期夜盤拉回

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美國聯準會（Fed）暗示最快9月降息，加上Meta公布樂觀財測，美股四大指數1日開盤漲跌互見，僅費半指數單獨走弱，台指期夜盤也隨之回檔，下跌131點，暫報22,529點，市場持續關注後續即將出爐的蘋果、亞馬遜財報。

美國7月27日當周初請失業金人數24.9萬人，高於預期的23.6萬人，美股受此激勵主要指數再度開高，但台指期受費半指數走弱拖累而下跌，期交所內商品也普遍走疲，小臺指期下跌115點、微臺指下跌116點、電子期貨下跌7.3點、小電子期下跌6.55點、半導體30期貨也下跌56點；台積電期貨夜盤下跌7元，暫報954元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品漲跌互見，美國道瓊期貨下跌133點，美國標普500期貨上漲2點，美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨分別下跌24點、124.5點，英國富時100期貨則是小漲17點，暫報8,396點。

商品期貨則漲跌互見，台幣黃金期上漲13.1點、台幣黃金期大漲58點，布蘭特原油期貨則尚未有成交，參考價為2,671點。

元富期貨表示，台指1日強勢站回季線，且日K呈現連三紅，加上量能有所增溫，有利於指數續攻。值得留意的是，後續還有科技巨頭蘋果、亞馬遜和英特爾要公布財報，將影響相關概念股的表現。