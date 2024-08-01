歐美7月製造業PMI終值小幅往上修正 仍低於榮枯線

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標普全球1日公布歐美7月製造業採購經理人指數（PMI）終值，雖然歐美均往上修正，但仍然處在50榮枯線以下，並且都是今年來最低水準。

美國7月製造業PMI終值，從初值49.5點往上修至49.6點，遠低於6月51.6點，仍是今年來首次低於榮枯線，顯示美國製造業景氣在惡化。

標普全球市場情報的經濟師威廉森（Chris Williamson）說，製造業7月陷入萎縮區間，是因為新訂單為三個月裡首次下跌，導致製造業的生產近乎停滯，採購活動持續下跌。在銷售比預期疲弱之下，製造業雇用指數為1月來最低。

供應管理協會（ISM）同一天公布美國7月製造業PMI，從6月的48.5點下跌至46.6點，創去年11月來新低，低於市場預估48.8點。

主要是新訂單從6月49.3點下降至47.4點，而給製造業活動構成壓力。這也導致製造業雇用指數從49.3點下，大幅下降至43.4點創2020年6月來新低，並低於市場預估49點。

標普全球也公布歐元區7月製造業PMI終值，從初值45.6點往上修正為45.8點，跟6月終值一樣，同是今年來最低水準。雖然終值往上修正，但指數仍處低於榮枯線，顯示歐元區的製造業景氣還是陷入萎縮區間。

漢堡商業銀行（HCOB）報告指外界普遍認為歐元區復甦速度會在下半年加快，主要是7月製造業PMI有暫停下跌跡象。

但做為歐洲經濟火車頭德國7月製造業PMI終值，從初值42.6點上修至43.2點，仍為三個月新低，低於6月43.5點，連續25個月在榮枯線以下。

漢堡商銀首席經濟師魯比亞（Cyrus de la Rubia）認為德國製造業可能無法在秋季前復甦。