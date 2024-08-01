聯準會利率連八凍 9月降息敞開大門

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美國聯準會（Fed）台北時間1日凌晨公布貨幣決策，一如預期基準利率連續第八次凍結，但決策聲明肯定通膨趨近Fed的2％目標，為9月例會降息敞開大門。

在結束7月30-31日兩天例會後，聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布，聯邦基金利率維持在5.25％ 到5.5％目標區間，自去年9月起，連續八度集會按兵不動。市場咸認聯準會將在9月17-18日例會啟動降息，與11月5日美國總統大選相隔7周。

FOMC政策聲明指出，「通膨在過去一年已見緩解，但還是略為偏高。近幾個月來，通膨朝委員會的2％目標更進一步。」

聲明提到，「委員會判定實現Fed就業和通膨目標的風險，持續趨向更好的平衡。」但經濟前景不明，委員會仍將留意其雙重使命的風險。

Fed最新聲明的措辭，相較6月聲明有所調整。例如最新聲明指2％通膨目標「有些」（some）進展，上回聲明僅稱「稍有」（modest）進展。另外上回聲明指通膨壓力升高，最新聲明多了「略微」（modest）升高的字眼。

Fed聲明仍重申，在對通膨持續穩定朝2％目標邁進更具信心之前，不宜調降利率目標區間，委員會將謹慎評估後續出爐數據、未來展望和風險平衡。

瑞銀集團交易員Leo He表示，Fed最新聲明相較6 月聲明更偏鴿，從其改變措辭可看出端倪，Fed官員表示他們專注於穩定物價與充分就業的雙重任務，不僅僅是通膨有無重返目標。

BBH全球市場策略主管Win Thin指出，很多人期盼看到Fed立場軟化，但Fed確實未暗示9月降息。Fed對何時打降息牌極為謹慎，最新聲明的鴿派程度不如預期。

摩根士丹利經濟學家澤特納（Ellen Zentner）則說，FOMC聲明顯示，通膨與就業市場呈現重大變化，並強調雙重任務的風險。強調就業市場降溫是一大轉變，措辭朝向更平衡的基調，他們認為這是Fed在為9月降息鋪路。