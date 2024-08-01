成屋實景比3D圖還美！台中海線中央泳池飯店宅「聯悦馥」落成 磁吸外商搶租房

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深耕台中海線區6年的聯悦建設，位於清水區的第二棟建案「聯悦馥」全新落成，不僅延續「實景超越3D圖」的一貫作風，該案總戶數494戶，產品規劃2至4房，公設豐富度更勝市區高價大樓社區。由於成屋實景如同高級渡假飯店，吸引外商族群搶著租房，不僅租金行情看俏，房價更從當初預售時的1字頭翻倍來到3字頭！

聯悦建設獨到的創新設計、產品規格，不斷突破購屋族的眼界。2022年首發作品「聯悦聚」交屋，超質感公設讓人驚豔，刷新台中海線的奢華新高度，奠定其精品建商的地位；今年二號作品「聯悦馥」完工，精美的休閒設施同樣讓已購客折服，紛紛認同這座社區「超越期待」。

「聯悦馥」最亮眼的，當屬中央的休閒泳池，搖曳的椰棗樹、躺椅、躺床，搭配入夜後的點燈，散發渡假飯店氛圍；從音樂、文學、藝術、人文等主題各異的家教教室、擁紀伊國屋書店合作選冊、琴房、畫室的社區學苑，到通透華麗的大廳、中島咖啡吧，對比3D示意圖，豐富性不減反增，說其超越預售時的承諾也不為過。

專案經理陳俊宇指出，聯悦建設一向鎖定質感客層，為求不斷琢磨出理想中好房子的定義，開創出市場路線，推出的產品、服務幾乎都是對標品牌建商，做的比承諾的更多，也才能讓客戶認同，當初已購客不少是中科人、風電業者與自營商，「根據這幾案的觀察發現，已購客超過7成都是轉介紹而來，這是品牌建商的特徵，很多客人希望找朋友來一起當鄰居。」

從最講究居住品質的外商也可一窺，如「聯悦聚」就有高達3成都是外商租賃；同樣的熱潮也準備在「聯悦馥」重現！陳俊宇表示：「原本外商在海線租住的就已是新房子，但是聯悦的社區精緻度、渡假感都完勝其他大樓，讓不少外商決定搬過來。」

聯悦建設在台中海線的每期建案，不僅都是成屋比預售亮眼，且都較前一期實現更大的躍進，如一、二號作品與知名書店合作選冊，最近重新進場的四號作品「聯悦馨」，就直接相鄰一棟千坪TSUTAYA BOOKSTORE旗艦店，搭配團紀彥、范承宗等國際大師設計，以及更罕見的空中泳池、懸浮森林等豐富設施，都印證聯悦的終極目標「不只是造鎮，而是形塑新聚落，帶給住戶全新的文化體驗。」