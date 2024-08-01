中紀委一天通報處分3人 「三虎」全攤上錢色交易

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澎湃新聞報導，中央紀委國家監委網站1日一天內，通報了中國大陸國家開發銀行前黨委委員、副行長李吉平，南方電網前黨組成員、紀檢監察組組長龍飛、及江西省政協前黨組成員、副主席胡強3名中管幹部的審查調查情況，「三虎」全均攤上錢色交易。昨今兩天內，中央紀委國家監委已密集通報了7名中管幹部的黨紀政務處分情況。

通報指出，經查，李吉平搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織前則，大肆干預、插手金融機構職工錄用、職務晉升工作，汙染政治生態；廉潔底線失守，大肆收受禮金，違規擁有非上市公司股份，大搞錢色交易；將中共和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委表示，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李吉平開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報表示，經查，龍飛無視中央八項規定精神，長期頻繁接受可能影響公正執行公務的宴請、健身和娛樂活動安排；背離組織要求，在組織談話時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；清廉底線失守，違規收受禮品禮金，借用管理和服務對象大額錢款，違規從事營利活動，大搞權色、錢色交易；道德敗壞，腐化墮落；執紀違紀，執法犯法，把組織賦予的權力當作謀取私利的工具，利用職務便利為他人在工作調動、企業經營、專案承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委表示，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予龍飛開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報稱，經查，胡強對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織前則，在組織函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項，利用職權在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，利用職權違規為親屬和特定關係人吸收存款提供幫助，搞權色、錢色交易；違規干預和插手市場經濟活動、執紀執法活動；與不法商人勾肩搭背、沆瀣一氣，將公權力異化為謀取個人私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、職務提拔等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委表示，胡強經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；終止其江西省第十五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

澎湃新聞注意到，龍飛、胡強、李吉平分別在今年2月到3月間宣告被查。

其中，龍飛出生於1969年，曾任中國航太科工集團公司辦公廳副局級巡視員、副主任、主任，中國航太科工集團公司辦公廳主任兼航太科工深圳（集團）有限公司董事長，中國長江三峽集團公司紀檢監察組組長、黨組成員等職，2020年出任中國南方電網有限責任公司紀檢監察組組長。

胡強出生於1962年，曾任江西省財政廳預算處處長，省財政廳副廳長，省財政廳廳長，2018年1月任江西省副省長，2022年1月當選為江西省政協副主席。

李吉平出生於1955年，曾任國家開發銀行政策研究室主任、四川省分行行長等職，2008年9月至2016年1月任國家開發銀行副行長。

另外值得一提的是，兩天內，中央紀委國家監委已密集通報了7名中管幹部的黨紀政務處分情況。

就在7月31日，中國石油前黨組書記、董事長王宜林嚴重違紀違法被開除黨籍，湖南省政協前黨組副書記、副主席戴道晉嚴重違紀違法被開除黨籍，福建省人大常委會前黨組副書記、副主任蘇增添嚴重違紀違法被開除黨籍，西藏自治區政府前黨組成員、副主席王勇嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。