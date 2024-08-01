超市量販中元普度攻300億商機 4款經典零食最熱銷

超市量販全年最大檔中元普度潮到來，搶攻300億元中元商機，業者挑戰數千款全年最低價，且據銷售調查，經典的乖乖、義美小泡芙、鱈魚香絲以及樂事洋芋片等，仍占據中元熱銷榜。 全聯最大檔中元感恩月開檔，超過3000款商品挑戰全年最低價，並祭出最高16.6%回饋，指定日期用全支付或PX Pay支付，每滿1000元贈800限時福利點；搭配指定銀行信用卡，達1200元再贈360福利點。除了拜拜需要的飲料、零食外，也針對日用品加碼，8月11日前每周六、日單筆每滿499元，可現折50元。 另全聯中元廣告也強勢回歸，今年打出「存好心、備好料、看好戲」的概念，首度與鬼月強檔國片《鬼才之道》合作，8月4日前單筆每滿400元，可抽國片電影票2張。全聯表示，每年中元業績皆高達百億元以上，今年再度挑戰業績雙位數成長。 而不出門採購，全聯隔日達也可以線上買輕鬆拜，箱購0元免運，適合社區、企業團拜，加碼日使用PX Pay 、全支付結帳，滿1500元加碼送1000福利點，8月9日至9月5日滿3000元送1000點、最高共贈2萬1000點，等於最低整單打9折。 大潤發搶攻中元商機，指定日期單筆滿2000元，送9折現金抵用券，並周周推出低價必買品，下殺7折起，此外針對沒有時間採購的上班族，大潤發推出「普渡植福如意箱」，含多款超人氣零食品項，輕鬆就能打包帶走。大潤發表示，過去中元檔期以泡麵、罐頭、食用油、洋芋片等品項銷售最佳，其中速食麵在單月就締造1000萬元業績，至於零食部分，熱銷前3名有北海道鱈魚香絲、義美小泡芙、樂事洋芋片，共於去年中元檔期賣出超過15萬包，今年中元檔期預計業績可較去年成長2成。 家樂福為顧客彙整採買焦點，包括特惠澎湃零食、進口美味、派頭澎湃箱、箱裝組裝飲料等，今年有超過20款獨家澎湃禮盒組，包含知名品牌卡迪那、樂天小熊、橘平屋、Sunny Ranch、LOTTE推出多口味禮盒組，也帶動中元普渡年輕化採購趨勢。家樂福也統計去年中元零食熱銷榜，包括乖乖椰子口味賣出37萬包、北海鱈魚香絲賣出15萬包，以及義美牛奶小泡芙賣出12萬盒共占前3名，經典口味仍是不敗選擇。