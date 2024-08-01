牛排控快訂位！台北萬豪田納西威士忌風味牛排吃到飽 假日不加價

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牛排控快約吃，超人氣牛排吃到飽升級再回歸。台北萬豪酒店館內的「Lobby Lounge」即日起至9月30日止，推出「美式火烤 豪吃之夜」田納西威士忌風味牛排吃到飽活動，該活動假日、節日不加價，每人1450元加1成可大啖多汁鮮嫩的美式田納西威士忌風味牛排，搭配金黃酥脆的肯瓊薯格格、沁涼軟性飲品無限續點，以及香料脆培根和墨西哥風味烤玉米，近距離欣賞威士忌牛排火焰秀，讓肉食控大呼過癮。

台北萬豪「Lobby Lounge」牛排吃到飽活動，繼2021年首次推出的「豪吃之夜」肋眼牛排吃到飽，接力升級再推出的菲力牛排吃到飽、牛排對決，以及上一檔「英式爐烤 豪吃之夜」活動，每次推出皆獲好評，成為「Lobby Lounge」經典活動之一。

本次推出全新「美式火烤 豪吃之夜」，主推美式田納西威士忌風味牛排吃到飽，主廚嚴選油脂均勻富口感的美國牛肩肉，以洋蔥碎、肯瓊粉、粗鹽、西式香料醃製1天，讓肉質更加軟嫩；外層刷上BBQ醬與秘製醬汁醃製，再以高溫爐烤使表皮酥脆、鎖住肉汁精華；最後淋上美國田納西波本威士忌點火炙燒，使牛排香氣飽滿、軟嫩多汁。享用時可隨個人喜好，沾上以牛肉原汁、田納西威士忌、黑胡椒、鮮奶油煮成的特製醬汁，美味更加乘。搭配無限續點的肯瓊薯格格、軟性飲料，還有香料脆培根和墨西哥風味烤玉米，打造經典美式風味饗宴。

「美式火烤 豪吃之夜」牛排吃到飽活動，僅田納西波本威士忌烤牛排、肯瓊薯格格和軟性飲品可無限量供應，其他如香料脆培根、墨西哥風味烤玉米等僅提供1次。該活動9月30日前每周一至周日，晚間6點至9點限時限量供應，需提前1日訂位，周末假日、中秋節皆適用且不需加價，同桌賓客需點選相同方案，不適用於累積萬豪「旅享家」點數，亦不得與其他優惠或折扣併用。

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