育英醫專新校長上任 高級職能治療師搖身變校長

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1日上午育英醫專舉行「育英醫護管理專科學校第九任校長就職典禮」，新任校長汪宜霈教授為學術及行政實務雙備之人才，投入教育工作近30年，曾擔任各大專校院教學工作、高雄醫學大學附設中和紀念醫院兼任高級職能治療師、高雄醫學大學教務處招生組組長、職能治療學系系主任、學務長，具豐富教育、臨床實務與行政經驗。

育英醫專董事長侯明鋒期許汪校長，面對教育變革能「勇於應變」與「承擔責任」，以身作則帶領育英醫專成為有特色、具競爭力的學校，侯董事長相當肯定汪教授學養深厚、德才兼備，具理想與行動力，期勉汪校長以過往的基礎為本，秉持校訓「博愛」精神，持續為人才培育暨永續未來努力。

新任校長汪宜霈致詞中提到，感謝董事會的支持承接育英校長的重責大任，感謝歷任校長與全體同仁對於學校的付出，期許自己未來將秉持著育英醫專的核心價值，強化專業教育品質及提升外部連結，繼續傳承育英典範，並讓育英超越過去的育英。

汪校長提到自大學以來當了35年的高醫人，未來希望在學生的升學與就業上，能夠強化與高雄醫學大學的連結性，將育英打造成一個小而美、精緻具有競爭力的團隊，深化育英師生與社區的互動，與社區分享資源善盡大學社會責任。「勤學勤做、共好共榮」，汪校長相信在董事長及董事會的支持下，透過教職員工生共同的努力，育英醫專必能再創新局。