凱米颱風衝擊 湖南資興30死35失蹤 李強勘災

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大陸央視網1日報導，受凱米颱風影響，湖南郴州資興市從7月26日迄8月1日12時，已致受災最嚴重8鄉鎮30人罹難、35人失蹤。中共中央政治局常委、國務院總理李強1日赴郴州看望慰問受災群眾，檢查指導防汛工作。強調當前要全力以赴搜救失聯人員，做到搜救全覆蓋。

李強指出，當前防汛抗洪救災形勢嚴峻複雜，中共總書記習近平時刻牽掛民群安危，作出一系列重要指示批示和重要部署。要深入貫徹落實，全力做好防汛抗洪救災工作，做到汛期不過、思想不鬆、力度不減，確保民眾生命財產安全。

李強來到郴州市資興市州門司鎮燕窩村、楊公塘村，實地察看災情，詳細了解搶險救災進展和道路、農田、房屋等受損情況。

李強表示，當前要全力以赴搜救失聯人員，做到搜救全覆蓋。抓緊搶修搶通道路、電力、通訊等基礎設施，加快排澇清淤和現場清理，嚴密防範次生災害。李強向堅守一線的搶險救援人員表示慰問和感謝，希望他們發揚連續作戰精神，繼續做好應急搶險處置。

李強走進州門司鎮群眾安置點看望慰問受災群眾，細緻詢問受災情況、吃住怎麼樣等。李強叮囑當地和有關方面要精心做好安置點物資供應、醫療服務、防疫消殺等工作，切實保障好安置群眾基本生活。勉勵大家堅定信心、克服困難，齊心協力重建家園，各方面要集中資源力量，幫助災區及早恢復正常生產生活秩序。

隨後，李強主持召開防汛抗洪救災現場工作會。聽取湖南省、資興市和應急管理部、水利部、國家發展改革委、中國氣象局負責彙報。

李強指出，當前正值防汛最緊要關口，防洪峰、防決堤、排內澇壓力不減。

要毫不放鬆做好防汛抗洪救災工作，從防、減、救全鏈條協同發力，最大限度降低災害風險、減少災害損失。

要始終把保障人民生命安全放在第一位，強化監測預警和應急回應聯動，提前果斷轉移危險區群眾。

要持續強化巡查除險和搶險救援，科學調度防洪工程，統籌部署應急救援力量，確保重要堤防水庫和基礎設施安全。要及時下撥救災資金、調運救災物資，提早謀畫受損房屋修繕加固、農田補種改種等工作，積極推進災後重建。

要加快建設一批自然災害防治重大工程項目，補齊防洪工程和農田排澇短板，提高城市防洪排澇能力。

大陸國務院祕書長吳政隆陪同。