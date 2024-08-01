真善美戲院落幕 鐵粉帶來6年收藏電影票根

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台南真善美戲院8月1日晚間最終場9點54分放映結束後，經理廖介山與員工們預計送走最後1名客人後，熄燈拉下鐵門，但目前粉絲們都不捨離開，鐵粉林小姐帶來從戲院開幕至今的電影票根，她說，每月來看電影至少10場，不捨它就此熄燈了，特地帶票根在戲院留下紀錄，「這是我表達懷念的方式！」

真善美戲院經理廖介山晚間一度哽咽表示，今天一直努力試著把情緒壓下來，但面對有許多客人不能男女面對他感性落淚，不希望在最後一天沒有努力服務客人。

他說，一直以來從開業的艱難，到後來又遭遇疫情打擊，能夠一路走到現在，心存感恩，今天要落幕了，相當難過不捨，但看到這麼多人在這個時間點走進來，滿是感謝，他也向觀眾致意，「今天不是結束，是一個不一樣未來的開始！」

晚間舉辦公益包場觀影的醫生林威廷說，與廖介山也是多年好友，從7月1日知道真善美戲院要結束，當晚就立刻敲定今天包場，「感謝真善美帶給我們的美好回憶」，他說，真善美播映的電影以藝文類居多，台南需要這樣的電影院存在，相當不捨。

每月到真善美看10場電影的林小姐說，不希望台南電影院愈關愈多，尤其真善美播映藝文類的小眾電影，相當難得，打從真善美戲院開幕後，她就成為常客，收集不計其數的票根，今晚特地選在戲院熄燈前，與家人來看最後一場電影，並帶著收藏的票根前來跟戲院拍照，表達內心不捨。