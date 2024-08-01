父親節送禮商機爆發 新光三越刮鬍刀、iPad Pro、健走跑鞋熱銷

下周即將迎來父親節與七夕情人節，帶動送禮商機升溫。其中新光三越從買氣觀察，顧好爸爸面子的「刮鬍刀」是父親節送禮大熱門，全台已熱銷破千支，輕巧好攜帶且具質感的新品是消費者購入焦點，熱銷推薦元暉Panasonic日製掌上型五枚刃水洗刮鬍刀、Philips Prestige旗艦智能系列三刀頭電鬍刀等。 而3C、運動、時尚穿搭、大人系潮玩具也成為選購重點項目，3C以Apple系列－iPad Pro（M4 版）、iPhone 15系列手機最為熱銷，銷售突破2500支，帶動3C業績成長超過1成；而現今國人參與運動人口比例已達8成以上，同時受奧運熱潮加持，不論是路跑、健走的鞋款與服飾，或是高爾夫球周邊，皆是民眾挑選的重點之一，熱銷包含破千雙的ASICS METASPEED EDGE PARIS競速跑鞋、輕量防水又透氣的ARC’TERYX Beta LT防水外套、日本高爾夫精品HONMA BERES BLACK系列高爾夫球桿等。 時尚穿搭部分，爸爸首重簡潔俐落、輕量舒適，其中以德國時尚品牌HUGO BOSS、瑞典時尚機能服飾J.LINDEBERG最受到民眾喜愛，持續帶動整體男性服飾成長超過1成。最後，大人系潮玩具頑童經 濟續發燒，潮玩品牌POP MART、野獸國Beast Kingdom，以及知名收藏玩具品牌HobbyToy哈玩具等，紛紛推出眾多聯名與限定商品，帶動大人系玩具買氣雙位數成長。