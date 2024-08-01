東帝汶總統訪陸直言：美澳葡在東帝汶駐軍 而非中國

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東帝汶民主共和國總統奧爾塔於7月28日至31日，應邀國是訪問中國大陸。香港《南華早報》1日刊出奧爾塔訪陸期間接受專訪，重申東帝汶對外政策態度一貫，強調東帝汶不會捲入任何中美對抗、不會在大國之間站隊，並駁斥外界擔憂東帝汶與中國大陸之間有軍事合作。 奧爾塔反指：「諷刺的是，在東帝汶擁有軍事存在的國家不是中國，而是澳洲、美國和葡萄牙等三個西方國家。」

《南華早報》報導，奧爾塔表示，東帝汶與中國合作重點優先聚焦於衛生、教育和農業等發展戰略上，解決東帝汶極端貧困、營養不良、水和衛生問題。「我不關心大國競爭，我只在乎老百姓。」奧爾塔直言：「如果中國能夠幫助我們的老百姓，那麼中國就是我的英雄。」

中國駐東帝汶大使王文麗指出，奧爾塔此次訪中是繼去年9月東帝汶總理夏納納赴中出席杭州亞運開幕式後，又一次重要外交活動，也是中東建交22年來東帝汶總統首次對中國是訪問，是中東關係史里程碑。

2002年5月20日東帝汶獨立當天，中國成為首個承認東帝汶獨立並建交的國家。當時代表東帝汶簽署《建交聯合公報》的就是時任東帝汶外長、現任總統奧爾塔。

上任以來奧爾塔一直公開表示，東帝汶不會捲入任何中美對抗，希望在大國之間謀求平衡。在評價大國競爭時認為，西方將中國崛起視作「地區和全球威脅」看法非常狹隘，宛如井底之蛙。

《南華早報》報導，訪中期間受訪，奧爾塔態度一以貫之。他表示，東帝汶與中美兩大國關係都非常好，「就像與澳洲、印尼和印度等國關係一樣」，東帝汶不會捲入中美競爭，也不會在兩國中選邊站。

報導稱，奧爾塔嚴厲駁斥西方和一些太平洋國家不時炒作中東軍事合作的「擔憂」，他反諷稱，事實上在東帝汶有軍事存在的都是西方國家。

在中東深化兩國戰略夥伴關係的最新《聯合聲明》提到，兩國同意密切軍方和警務部門各層級交往，加強在人員培訓、裝備技術、聯演聯訓、警務和執法安全等領域合作。對此，奧爾塔說，協助培訓東帝汶軍隊工兵，可能是兩國軍事合作的一個潛在領域，不過雙方還尚未討論過這一點。

他解釋，這一合作將是「培訓」性質，目的在於讓東帝汶軍隊有應對國家自然災害險情的救災抗災能力，「就像美國海軍基地工兵營做的那樣--建造學校、修復學校、建造診所、修復診所和道路。」

據報導，自獨立以來，依靠石油和天然氣收入，東帝汶的經濟取得了長足進步，但它仍是一個「最不發達國家」，正在努力解決糧食不安全和基礎設施欠缺等問題。

《南華早報》報導，奧爾塔也對南海問題指出，爭議各方應通過雙邊對話解決分歧，域外國家不應介入插手，「南海的管理者應是南海周邊國家，而不是任何其他地區外大國。作為南海海面和地下資源的管理者，他們有責任避免採取威脅和脅迫行為。」

以東帝汶和印尼在帝汶海海洋畫界問題為例，奧爾塔認為，如果要找到解決方案，有分歧的聲索國都必須做出一定讓步。

「想要100％勝利很難實現雙贏局面。雙贏就意味著準備做出讓步，從而建立一個各方都能接受的南海管理機制」，他說。

據報導，中國正與東協國家加快「南海行為準則」磋商，東帝汶一直在積極尋求加入這一組織，2022年被賦予觀察員地位，原則上被同意接納為東協第11個成員。