8月開門紅台股後市穩

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台股8月1日表現

台股8月天首日好彩頭，蘋概、AI「雙A族群」反彈帶領加權指數反攻442點收22,642點，向上跳空回補空方缺口，一舉搶回季線、5日線的多頭防衛堡壘，成交量擴增至4,422億為近四個交易日最高。法人表示，國際消息面利空逐漸轉淡，有利於台股回穩，反覆測試後有機會重返上升軌道。

彙整康和證券投資總監廖繼弘、台新投顧副總經理黃文清、兆豐國際投顧副總經理黃國偉等名師看法，季線具有強力下檔支撐，1日加權指數重返季線22,341點之上，可暫時放心，但觀察整體盤勢結構仍偏弱。

主要原因是目前月線已經轉為下彎壓力，同時觀察7月4日到17日、總共有十個交易日在23,500點以上、日成交量約5,000億元的區域，成為「最大套牢區」，技術線型暫以「短線看反彈、波段偏空」看待，後市季線能守住就不會有太大風險；操作上，短線不宜過於積極大膽，中長線可留意成衣製鞋、自行車、金融、營建、特化等族群。

後市多空訊號關注四大焦點：一、美國通膨和就業趨緩，美國聯準會主席鮑爾暗示9月將降息，激勵輝達和台積電ADR強彈回季線，同步帶動台股重返季線上，市場等待周五將公布的非農，可望進一步釋利多。

二、重要變數仍是美科技大廠財報成績，AMD、Meta等財報展望佳，帶動股價盤後大漲，蘋果、亞馬遜、英特爾也於美國時間1日公布財報，展望若佳，有利台股結合蘋概、AI等電子股領軍擴量，成交量若能放大達4,500億以上有利多頭。

三、下游硬體廠將陸續召開法說會，同時觀察財報業績及股價反應，藉此判斷股價位置是否合理，若財報好股價卻跌、代表位階已高；反之，財報低於預期但股價仍漲者也有，意味著該標的位階仍低，可評估入場。

四、觀察外資期現貨動向，外資7月現貨大賣3,502億元，在8月第一天則回補182.33億，值得留意的是外資期貨淨空單大增4,213口至4.13萬口，僅次於7月18日的4.3萬口、創下有統計以來第二大。

（相關新聞見A2～A4）