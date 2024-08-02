鮑爾終鬆口 ９月有望降息

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鮑爾記者會重點

聯準會（Fed）31日公布利率決策，連續第八次維持利率不變。主席鮑爾在會後記者會上指出，若當前經濟趨勢能夠延續下去，最快在9月降息議題就會提到檯面上討論。

鮑爾暗示9月有望降息，激勵美國股債齊揚。那斯達克指數31日擺脫頹勢，強彈451.98點、漲幅2.64％。晶片股掛帥的費城半導體指數暴漲逾7％，道瓊工業指數與標準普爾500指數各收高0.24％與1.58％。

美股1日早盤，道指跌0.5％、那指漲0.17％、標指漲0.05％。

美債價格急漲，殖利率大幅走低。對Fed利率政策較敏感的2年期美債殖利率下滑2.2個基點至4.337％，創2月以來新低；10年期殖利率也跌3.6個基點至4.107％，為3月11日以來低點。美元指數則下跌0.41％到104.04。

鮑爾談話主要重點包括：

一、降息前景方面，Fed普遍看法為雖已接近適合降息時機，但還沒完全到達那個時間點，他說，「問題在於數據整體性、前景變化及風險平衡，是否與對通膨信心上升及就業市場維持穩健相符合」，說若條件獲得滿足，降息議題最快在9月就會討論。

二、當記者問及一旦Fed開始降息，兩碼（50個基點）降幅是否在考慮範圍時，鮑爾回答迄今這並非是Fed思考議題，到目前為止決策官員還沒做任何決定。

三、重申在對通膨朝向2％目標回落沒有更大信心前，Fed不適宜降低利率，但第二季數據已讓Fed增加信心，未來有更多數據強化這樣信心。通膨降溫已有明顯進展，現今不需再把注意力完全集中在通膨問題上。

四、Fed密切關注就業市場狀況，若發現該市場明顯疲弱，隨時準備採取行動，不過當前失業率與裁員規模仍處低位，就業市場持續正常化。

五、針對總統大選，他表示9月潛在的降息無關政治，Fed所做任何決定都基於數據與風險平衡，「我們從不使用我們的工具來支持或反對某個政黨、政治人物或任何政治結果。」

（相關新聞見A2、A4）